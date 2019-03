WWE Fastlane: Ronda Rousey enfrentará a Becky Lynch y Charlotte Flair en Wrestlemania

Se verán las caras en el máximo evento. La lucha entre Becky Lynch y Charlotte Flair en WWE Fastlane terminó en una victoria a favor de la irlandesa debido a la

intervención de Ronda Rousey.

Si "The Man" ganaba el combate iba a participar en WrestleMania 35 por el título femenino que ostenta 'Rowdy'. Charlotte Flair controló la lucha desde el inicio; sin embargo, perdió por descalificación.

Charlotte le aplicó la 'figura 4' a Becky Lynch en el centro del ring, entonces apareció Ronda Rousey para atacar a la irlandesa. El árbitro terminó el combate para sellar lo que se rumoreaba en los últimos días: la triple amenaza en Wrestlemania.

En un principio Ronda se vería las caras solo con Becky Lynch, pero Vince McMahon suspendió a "The Man" y le dio la oportunidad a Charlotte Flair para entrar en la lucha por el cinturón, pese a que es de la marca Smackdown.

Wrestlemania 35 se realizará el próximo domingo 7 de abril en Nueva York. Todavía no se conoce si la lucha entre estas tres mujeres será la encargada de cerrar el evento.

An injured @BeckyLynchWWE is getting absolutely brutalized by @MsCharlotteWWE at #WWEFastlane. pic.twitter.com/ZdWtVXaSmD