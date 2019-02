Alianza Lima: "El rodillo negro", la aplanadora que jugó con 7 partido en Chile y terminó invicto

Su popularidad e influencia no son gratuitas. Alianza Lima, uno de los 2 equipos más tradicionales y representativos del Perú, tiene muchas historias que contar.

Una de las más interesantes e importantes es sin duda la de la gira internacional que realizó en Chile a fines de 1935, y por el cual los íntimos fueron bautizados como el famoso “rodillo negro”.

Asimismo, si bien es cierto que muchos ya conocen dicha hazaña, una reciente investigación realizada por un portal web de hinchas aliancistas, el Blog Íntimo, ha traído más detalles de los 7 partidos disputados y del tratamiento informativo que la prensa chilena efectuó sobre el viaje triunfante del cuadro limeño.

Apoyándonos de esos nuevos hallazgos y de las antiguas recopilaciones, te contamos sobre la historia del “rodillo negro” y su gira en Chile.

En noviembre de 1935, Alianza Lima viaja rumbo a nuestro país vecino vía marítima con una delegación de 18 jugadores. Once de ellos eran de la casa (destacan el máximo ídolo del club, Alejandro Villanueva; Juan “mago” Valdivieso, Adelfo Magallanes y José María Lavalle) y 7 de ellos de otros equipos (resalta a presencia del máximo ídolo de Universitario de Deportes, Lolo Fernández).

En una publicación de un diario chileno se puede apreciar la expectativa por el arribo de Alianza Lima.

“Hoy día se embarcará en el Callao, con rumbo a nuestro país la delegación futbolística del Alianza Lima, equipo que viene a cumplir una serie de encuentros en nuestras canchas, enfrentando a los más calificados conjuntos metropolitanos y porteños.

El Alianza traerá a Chile una verdadera selección peruana, pues además de sus jugadores, entre los cuales hay elementos de clase internacional tales como Valdivieso, Villanueva, Lavalle, García, Morales, etc., vienen integrando la delegación los cincos más sobresalientes players del Universidad (Universitario de Deportes), cuadro que está calificado como uno de los más poderosos de Lima” se lee en la nota periodística.

El elenco blanquiazul fue imponente en tierras sureñas. De los 7 encuentros que disputó ganó 6 y empató 1. Anotó 17 tantos y le hicieron solo 3. Asimismo, una vez goleó 4 a 0 y en 3 ocasiones ganó por 3 a 1.

Nace el mago del arco blanquiazul, Juan Valdivieso

A la vez, la actuación del Juan Valdivieso fue extraordinaria. Atajó 4 penales y solo recibió un gol de esa forma. Producto de esas notables actuaciones, el periodismo chileno lo consideró un “mago”:

“’El fenómeno’, ’el mago’, ‘el divino’, ‘el gato montés’, ’el manos tenazas’, ‘la cortina metálica’, todos estos epítetos se oyeron en el estadio viendo actuar a ese extraordinario arquero que trae el equipo peruano ‘Alianza’. […]

Ya lleva tres partidos en Chile, y nuestros delanteros no han podido pasarle un gol de juego, ha atajado todos los tiros de nuestros más pintados artilleros. Solo ha caído una vez con tiro penal, en el match con Magallanes, el badmintino Miranda lo batió desde 10 pasos. En los partidos con Colo Colo y Audax ha entregado su valla invicta. Le ha parado penales a Sorrel y a Giudice.” se lee en un periódico tras la victoria de Alianza Lima sobre Audax Italiano por 2 a 0. El apelativo de “mago” quedó para siempre.

Alejandro Villanueva rechaza oferta de Chile por su mamá

En una entrevista realizada por la prensa de ese país a Alejandro Villanueva tras las victorias de Alianza Lima, el delantero contó que una vez rechazó una propuesta formal de un club chileno para no dejar sola a su mamá:

“Hace 2 años la Sportiva Italiana de Valparaíso me ofreció ventajosas condiciones porque viniera a Chile a formar en su equipo de honor. Yo, de mil amores, me habría embarcado en la aventura, pues admiro a este país, pero no pude aceptar el ofrecimiento por cuestiones sentimentales.

Mi vieja lloró y se desesperó tanto, por mi proyectado viaje, alegando que yo era lo único que tenía y que quedaría sola en Lima, que ante las lágrimas de mi ‘viejita’ tuve que deshacer mis maletas y no aceptar las proposiciones de los porteños” manifestó Alejandro Villanueva.

Resultados del “Rodillo Negro” de Alianza Lima en su gira en Chile

Club Magallanes 1-3 Alianza Lima (17-11-1935)

Colo Colo 0-4 Alianza Lima (24-11-1935)

Audax Italiano 0-2 Alianza Lima (02-12-1935)

Unión Española 1-3 Alianza Lima (8-12-1935)

Audax Italiano 0-2 Alianza Lima (15-12-1935)

Santiago Wanderers 1- 3 Alianza Lima (22-12-1935)

Colo Colo 0-0 Alianza Lima (25-12-1935)

Los goleadores del Rodillo Negro de Alianza Lima en su gira en Chile

El compadre de Alejandro Villanueva y jugador de Universitario de Deportes, “Lolo" Fernández, también tuve una brillante actuación. Fue el goleador del equipo con 5 tantos. Los otros jugadores que anotaron fueron Morales (4), “manguera” (3), Adelfo Magallanes (3) y Carlos Tovar (1) (jugador de la “U”).