“Es una revancha”

Christian Ortiz no titubeó al dar a conocer las razones por las que aceptó regresar a Sporting Cristal. El jugador argentino sonrió y reconoció que uno de sus principales objetivos como futbolista es campeonar con la camiseta celeste, una tarea pendiente tras su paso por La Florida allá en el 2017, su primera temporada con los rimenses.

Aquel año, ‘Titi’ anotó 11 goles en 39 partidos, pese a dichos números no llegó a un acuerdo con la dirigencia celeste y regresó a Independiente de Argentina. Ahora la historia es diferente. Claudio Vivas lo pidió como el último refuerzo de Cristal para esta temporada y -a diferencia del 2017- ‘Titi’ firmó por tres temporadas con el cuadro bajopontino.

“No dudé cuando me llamaron para volver al club, me siento muy cómodo acá y muy a gusto en Lima. Lo tomo como una revancha, el año que estuve no se cumplieron los objetivos que nos habíamos puesto, pero ahora estoy agradecido por la confianza”, indicó el exjugador de la San Martín.

Christian tiene la responsabilidad de reemplazar a Gabriel Costa, uno de los goleadores y máximos asistidores de Cristal en la temporada anterior, pero, lejos de asustarse con el reto, él lo asume con responsabilidad. “Cuando me llamaron dije que tenía ganas de afrontar la Libertadores y el torneo local, estoy preparado”, señaló.

Por su parte, Claudio Vivas, entrenador rimense, comentó que ‘Titi’ es un jugador polifuncional, que puede jugar de extremo o de volante creativo. “Lo conozco como extremo. Viene a competir con ‘Canchita’ y otros chicos que se desenvuelven en esa posición. Ha demostrado personalidad en el fútbol peruano. Lo queremos utilizar por derecha. Por izquierda también lo ha hecho bien. Por dentro también. Lo podemos utilizar en cualquier lugar”.

No llega nadie más

El presidente de Sporting Cristal, Carlos Benavides, indicó que por el momento han cerrado el plantel de jugadores para esta temporada. Sin embargo, no descartó que puedan seguir vendiendo futbolistas.

“En principio hemos cerrado el plantel, pero en un club grande nunca podemos decir que está cerrado, pueden pasar cosas como una lesión o la venta de un jugador”, expresó el ‘Chino’ Benavides.❧

claves