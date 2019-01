Dean Ambrose se irá de WWE luego de Wrestlemania 35

WWE confirmó este martes los rumores. Dean Ambrose dejará la empresa en abril luego de Wrestlemania 35 luego de que decidiera no firmar la renovación de su contrato.

"Jonathan Good (nombre real del luchador) no renovará contrato con WWE cuando este expire en abril. Estamos agradecidos y apreciamos todo lo que Dean Ambrose ha dado a la empresa y los fans. Le deseamos los mejores éxitos y esperamos que regrese algún día a la compañía". Ese fue el mensaje publicado en sus redes sociales.

Los rumores de la salida de Dean Ambrose se dieron ayer por parte del portal Wrestling Torch. La decisión del luchador de salir de WWE fue por los malos manejos en el personaje que tenía en la televisión.

Las fuentes del mencionado portal aseguraron que la empresa le ofreció a Ambrose un nuevo contrato de cinco años con un aumento de sueldo; sin embargo, el luchador no aceptó.

Dean Ambrose fue una vez Campeón de WWE, tres veces obtuvo el Intercontinental, fue en dos oportunidades campeón en parejas y ganó por única ocasión del maletín MITB (2016).

BREAKING: Dean Ambrose (Jonathan Good) will not be renewing his contract with WWE when it expires in April. https://t.co/RdxZmUXyuK