Royal Rumble 2019: la impresionante acrobacia de Shane para los títulos en pareja

Hay nuevos campeones en parejas en la WWE. Royal Rumble 2019 fue escenario de la victoria de Shane McMahon y The Miz. El equipo consiguió los títulos en pareja de Smackdown tras derrotar a The Bar, Antonio Cesaro (ex Claudio Castagnoli en ROH) y Sheamus.

El triunfo resaltó más debido al excelente movimiento final que realizó Shane McMahon Shane-O-Mac ejecutó un hermoso Shootin Star Press sobre el cuerpo de Cesaro para la cuenta de 3.

La movida es una de las más peligrosas de la industria. Algunos de los luchadores que lo han realizado son Billy Kidman, Brock Lesnar, Evan Bourne (Matt Sydal), Paul London, etc.

Mira el Shootin Star Press realizado por Shane McMahon