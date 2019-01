El infierno de arena por el que ha pasado Carlos Sainz en el Dakar 2019

16 Ene 2019 | 16:43 h

La suerte no le ha sonreído al español Carlos Sainz, en la tercera etapa cayó en una zanja de arena, la cual rompió la suspensión del vehículo, y ha sido hasta la etapa 8 en la que se ha definido que no podrá revalidar su título de campeón del Dakar, en este año 2019. Los días de competencia continuaron y Sainz demostró tener ganas y fuerza para continuar, hasta que finalmente no ha dado más.

Sainz arrancó el día liderando los tiempos en los dos primeros pasos de control, pero ha culminado la carrera entrando con más de hora y media de retraso respecto a Sunderland, ganador de la etapa. Lo que ha alargado la diferencia de tiempo en más de siete horas en la tabla general. El español tuvo que ser rescatado para poder terminar la jornada, pues había caído en una zona de arena muy blanda en las dunas.

El español ha puesto todo de sí para culminar, pues han tenido que hacerlo sin dirección asistida. El mismo Sainz ha admitido que junto a Cruz, su copiloto, contemplaron abandonar la carrera, pues el esfuerzo físico y mental ha sido muy grande.

Luchando hasta el final. Sainz de 56 años ha sacado todo el corazón y fuerza de adentro para terminar los 230 kilómetros que quedaban sin dirección asistida, enfrentando las zonas más enmarañado de las dunas peruanas. Finalmente el español ha terminado dando una clase de honestidad: "Es uno de los días más difíciles de mi carrera deportiva. Dan ganas de abandonar" declaró en Fox Sports.

Vaya día! Primero nos quedamos atascados y luego hicimos 230 km de dunas y arena sin dirección asistida. Uno de los días más duros y difíciles de mi larga carrera! Esta claro que este año no era nuestro año!! Seguimos!! — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) 15 de enero de 2019

Sainz no recuerda en todas sus participaciones en el Dakar, una etapa que haya sufrido tanto como en esta e incluso asegura que este año no era su año, pero que seguirá hacia adelante. Le ha costado mucho terminar de reparar la dirección asistida de su vehículo, que finalmente no ha sido completamente reparado. Aún así ha partido con un retraso de más de dos horas de retraso, en otra gran demostración de pundonor.

El piloto español ha culminado la novena etapa en sexto lugar habiendo salido con más de dos horas de retraso y haber tenido fallas en el trayecto. "En la etapa de hoy hemos salido con un retraso de tres horas al tener que reparar el Mini. También nos hemos atascado dos veces, una al principio y otra vez al final de la especial ya que no ha vuelto a funcionar el sistema de inflado", concluyó Sainz.