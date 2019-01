UTC de Cajamarca jugaría Copa Sudamericana en Trujillo

El presidente del club Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), Joaquín Ramírez Gamarra, afirmó que el estadio Mansiche de Trujillo, fue presentado como sede alterna en caso ocurriese algún contratiempo con el Héroes de San Ramón, que es el nido habitual del “Gavilán”; como así ha sucedido.

En ese sentido indicó que Trujillo podrá gozar de una Copa Sudamericana, cuando el 3 de abril, a las 7:30 de la noche, UTC, oficie de local en el estadio Mansiche, al recibir al Atlético Cerro de Uruguay.

El mecenas de la escuadra que dirige Franco Navarro, se mostró sorprendido que para la fecha pactada para el encuentro de UTC la escuadra charrúa no pueda presentarse en Cajamarca, porque la instalación de las cuatro torres con las luminarias, no podrá instalarse antes de esa fecha, porque se tendrá que superar varias vallas técnica, y no se llegará a tiempo.

Ayer, el gobernador regional, Mesías Guevara Amasifuen, volvió a ratificar que, para el 9 de junio, conforme lo han asegurado sus técnicos, se procederá a la instalación de la iluminación artificial, cuyo costo supera el millón de soles.

Ramírez, aprovechó para anunciar que el próximo 3 de febrero será la presentación oficial del plantel que lucirá la crema esta temporada, y será ante el recién ascendido Mannucci, encuentro que ya fue pactado con anticipación y se jugará en el Héroes de San Ramón, que estrenará para la ocasión nuevo gras sintético.