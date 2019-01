Campeón con Sporting Cristal jugará en Segunda para evitar ser rival del club de sus amores

El atacante uruguayo, Sergio Blanco, tomó la decisión que le marcó su corazón. El exSporting Cristal, campeón en el Descentralizado 2014 con los 'rimenses', tenía ofertas de tres equipos de Primera División para continuar su carrera tras haber quedado como futbolista libre de Wanderers; club del que es hincha.

Pero, finalmente, se inclinó por estampar su rúbrica en un plantel de la segunda categoría. Torque tendrá en sus filas al popular 'Chapita', que más allá de la seriedad que ofrece el club que pertenece al Grupo City, Blanco no quería enfrentarse a su exequipo.

"No quería pasar ese momento, ni hacérselo pasar a los hinchas de Wanderers", confesó el atacante para los medios orientales.

Tanto Cerro, como Rampla Juniors y Plaza Colonia, querían contar con los servicios de Sergio Blanco. "Le dije que no a Cerro. Me había hablado el 'Culaca' González y me costó decirle que no. Como también a Plaza, cuyo entrenador también me llamó. Y a Rampla Juniors. Fue imponente", contó Blanco a la prensa 'charrúa'.

"Lo de Torque va a estar muy bueno. Hay objetivos interesantes para fin de año. Y estoy muy entusiasmado", finalizó Sergio Blanco.

Destacar que, Sergio Blanco es el máximo goleador de la historia de Wanderers con 124 anotaciones. En Sporting Cristal convirtió 20 dianas.