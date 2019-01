Fanáticos de UFC eligieron la mejor pelea del 2018 [VIDEOS]

UFC continúa premiando a lo más destacado del 2018, así como ya lo hizo con el KO del año y el peleador revelación del año, esta vez los fanáticos tuvieron la oportunidad de votar por la mejor pelea del 2018, y el resultado fue absolutamente sorprendente.

Fueron 4 los combates que UFC nominó como el mejor del año pasado y entre ellos se disputaría el galardón. Las peleas fueron.

Robert Whittaker vs Yoel Romero 2: Combate que se llevó a cabo en UFC 225 y que originalmente iba a ser por el campeonato mundial de peso mediano (que ostenta Whittaker). Romero no dio el peso y la pelea fue no titular, sin embargo eso no afectó la tremenda pelea que nos regalaron. Finalmente, el australiano retuvo el título por decisión dividida.

Korean Zombie vs Yair Rodriguez: Pelea de noviembre en el evento UFC Fight Night 139. Este combate ya tiene un premio, al mejor KO del año. Tras 5 electrizantes rounds, 'El Pantera' noqueó al coreano en el último segundo con un poco ortodoxo codazo, nunca antes visto en la empresa de MMA.

Tony Ferguson vs Anthony Pettis: Este fue el co main event de la pelea más esperada del año en UFC 229, y si no hubiera sido por la gresca entre la gente de Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, se hubiera robado el show totalmente. Fue una sangrienta batalla donde se dieron con todo y solo duró dos rounds, ya que Pettis no pudo contuinuar por decisión médica.

Dustin Poirier vs Justin Gaethje: Evento estelar de UFC on FOX 29. Gaethje demostró que es más que solo habladurías y se plantó ante un Poirier que venía en alza en la división de los ligeros. No obstante, la superioridad de Poirier fue notoria y se llevó el triunfo en el cuarto asalto por TKO.

Las votaciones se cerraron y el resultado fue totalmente inesperado: Un empate

Así es, con el 31 % de los votos, Whittaker vs Romero 2 y Ferguson vs Pettis empataron en el primer lugar. Esto es una muestra de la gran calidad de peleas que UFC brindó en el 2018 y que, esperamos, continúen en el 2019.