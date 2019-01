Santiago Silva viene por el título

Santiago Silva no ve las horas de pisar suelo trujillano y empezar a entrenar, tiene la maleta llena de ilusión de hacer lo mejor en esta nueva etapa en Perú, sobre todo su meta es salir campeón con el equipo de la Universidad César Vallejo.

“Feliz de llegar a Trujillo, a la César Vallejo, es un paso importante para mí y mi carrera. Del club tengo las mejores referencias desde que estuve en San Martín en mi primer año, vi cómo peleaban arriba, un equipo fuerte”, sostuvo desde Uruguay.

El delantero conoce bien a su técnico José Del Solar y hablar con él le sirvió mucho para aceptar la propuesta de los poetas, ya que tenía también conversaciones con Mannucci.

“Hablé con ‘Chemo’ de trabajar duro como todo equipo para pelear el título, eso es lo que hace un jugador para tener el premio máximo, esperamos tener un buen año y a fin de año festejar algo, así sea el ingreso a una copa internacional o el título nacional”, indicó.

Sin duda que el popular Benzema está listo.

Vuela a Trujillo

César Vallejo volvió a dar el golpe en el mercado nacional. A las sonadas llegadas de Germán Pacheco, ex jugador de Alianza Lima, Santiago Silva Gerez, ex Universidad San Martín de Porres y Sporting Cristal, se suma la incorporación de Raúl Fernández, ex arquero de Universitario de Deportes.

“Superman” recibió el aval de José Guillermo del Solar, entrenador de los “Poetas”

Mediante un video confirmó su llegada al equipo trujillano. “Hola amigos de Trujillo, quiero contarles que estoy muy contento y emocionado de haber llegado a la UCV”, manifestó.