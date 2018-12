Universitario refuerza su equipo con habilidoso volante [FOTO]

Lo que era un secreto a voces se confirmó hoy. Gary Correa estampó su firma con Universitario de Deportes y volverá a defender la camiseta crema tras su reciente paso por la Universidad de San Martín.

Gary Correa dejó al cuadro 'santo' para regresar a la que una vez fue su casa: Universitario de Deportes. El mediocampista firmó por las próximas dos temporadas.

Hace unos días, Gary Correa se había despedido de la Universidad San Martín con el siguiente mensaje: "Me llevo los mejores recuerdos y una muy linda experiencia, un grupo siempre unido con ganas de ir siempre por más. No me cansaré de agradecer a todos los que fueron parte de este lindo Club. Gracias Santos, Gracias Universidad San Martín. Gracias a todos".

Gary Correa tuvo dos etapas en Universitario de Deportes, en el 2007-2008 y en el 2009, ganando el Torneo Apertura en su segundo año en tienda crema. Ahora regresa para tener su revancha.

Universitario de Deportes hasta la fecha contrató a José Carvallo, Nelinho Quina y Armando Alfageme.

Dato: Gary Correa anotoó 7 goles en el Torneo Descentralizado 2018.