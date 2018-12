UFC 232: Jon Jones y Daniel Cormier tienen duro intercambio de insultos en redes sociales

Quien no supiera que el evento estelar de UFC 232 es Jon Jones vs Alexander Gustafsson y leyera las redes sociales, pensaría que la pelea principal es el tercer combate entre 'Bones' y Daniel Cormier. Y es que el actual campeón pesado de UFC se pronunció con dureza sobre la situación que vive Jon Jones.

Un nuevo resultado positivo en una prueba de dopaje a Jon Jones puso en peligro la realización de UFC 232, al no tener tiempo de terminar una investigación por parte de la Comisión Atlética de Nevada que pueda permitirle a Jones participar en el evento, UFC resolvió "mudar" el evento a Inglewood, California.

Es conocida la enemistad entre Jones y Cormier y esta situación ha generado un nuevo capítulo en esta rivalidad que ha excedido la acción del octágono.

Todo inició con una simple publicación en Twitter de parte del actual campeón que solo decía "Él dio positivo otra vez". El siguiente tuit fue más agresivo pues tildaba a la USADA (Agencia antidopaje de Estados Unidos) como un chiste.



Sin embargo, lo más fuerte vino en Instagram cuando ambos peleadores intercambiaron mensajes insultantes, incluyendo agravios a sus respectivas esposas.

"Podría golpear a tu esposa en el trasero y tú no podrías hacer literalmente nada" escribió Jones, a lo que 'DC' respondió "tú eres el que no podría hacer nada drogadicto que abusa de esteroides".

Los mensajes continuaron llegando en Twitter e Instagram, dando la impresión que la pelea durará varios días. Una tercera pelea entre Jones y Cormier parece poco probable pues 'DC' está enfocado en mantenerse en la división pesada y ya habló de un pronto retiro, mientras que 'Bones' está regresando a reclamar el campeonato semipesado. Jones tiene dos victorias sobre Daniel Cormier.



Thanks for the laugh, I needed that night. $150,000 to any charity in Lafayette if he accepts my challenge. Let’s see if his IG stops working again 😩 https://t.co/6LdQW9LfAU

Keep the money, more stringent drug testing and no excuses or mishaps and I’ll give 125,000 to charity in Lafayette and 125,000 to a charity in San Jose. You just pay for the drug testing! #cheater https://t.co/RqtHv1r7Ra