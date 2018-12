Cristal vs Alianza HOY EN VIVO: chocan por la segunda final del Descentralizado 2018

VER EN VIVO Sporting Cristal vs Alianza Lima se enfrentan HOY por la vuelta de la final del Torneo Descentralizado 2018 en el Estadio Nacional. El partido está programado para las 4:00 p.m (hora peruana) y será transmitido ONLINE | EN DIRECTO vía Gol Perú. Asimismo podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del duelo a través de Larepublica.pe.

Sporting Cristal tiene el partido a su favor después de golear en la ida por 4-1 en Matute con goles de Marco López, Renzo Revoredo, Gabriel Costa y Fernando Pacheco. Los rimenses necesitan un empate para lograr la estrella 19 en su palmarés. El goleador Emanuel Herrera salió sentido en la primera final pero fue confirmado desde el arranque.

Gaby Costa se mostró incómodo de que el abultado resultado obtenido en la ida no le sirva para asegurar la copa. "Es lamentable que no haya diferencia de goles, pero nosotros estomas preparados para ganar el partido, así que vamos a ir con todo el domingo, es un partido diferente y no hay que guardarse nada", señaló.

Por su parte, el histórico y capitán del equpo, Carlos Lobatón, aseguró que el plantel 'rimense' saldrá con la misma obligación que Alianza Lima; ganar el partido. "Estamos tranquilos, luego de obtener un buen resultado. Pero ese resultado no define nada. Solo es un buen envión anímico para nosotros. Ahora toca esperar el domingo para ver qué sucede. Tenemos las mejores expectativas para poder lograr el objetivo", sentenció.

En tanto, Alianza Lima se quedó con las ganas de darle una alegría a su hinchada en Matute y perdió 4-1 con el descuento de Christian Adrianzén que a poco del final despertó la ilusión de igualar la serie. El conjunto blanquiazul está obligado a ganar en el Nacional para forzar un tercer partido. Si logra un empate, el título se quedará en manos de Cristal y el bicampeonato quedará en el olvido.

Pablo Bengoechea, entrenador íntimo, no pierde la fe de salir victoriosos en el coloso del José Díaz para definir al campeón el próximo miércoles. “Estoy tranquilo, estoy muy conforme, parece una locura, pero es muy difícil. Si se repite este partido, lo ganaremos. Estoy convencido que tenemos grandes chances de ser campeones”, expresó el técnico de 'blanquiazul'.

El pasado duelo, Alianza sufrió la baja del goleador Mauricio Affonso por unas molestias en la cadera y su lugar fue ocupado por Luis ‘Cachito’ Ramírez y en el segundo tiempo por Janio Pósito. Sin embargo, el delantero uruguayo ya superó los dolores y será opción en el ataque.

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO ONLINE por la final del Torneo Descentralizado 2018

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid o Edison Chávez, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Marcos López y Emanuel Herrera.

Alianza Lima: Leao Butrón; Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, Aldair Fuentes, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Maximiliano Lemos, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg, Kevin Quevedo y Mauricio Affonso.

Horarios en el mundo para ver el Cristal vs Alianza | Final Descentralizado 2018

México - 3:00 p. m.

Perú - 4:00 p. m.

Ecuador - 4:00 p. m.

Panamá - 4:00 p. m.

Colombia - 4:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 4:00 p. m.

Bolivia - 5:00 p. m.

Venezuela - 5:00 p. m.

Argentina - 6:00 p. m.

Uruguay - 6:00 p. m.

Chile - 6:00 p. m.

Paraguay - 6:00 p. m.

Brasil - 7:00 p. m.

Cristal vs Alianza EN VIVO ONLINE por Gol Perú | Final de vuelta del Descentralizado 2018

Narración: Jorge Kieffer

Comentarios: Roberto Drago y Javier Fernández

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Si quieres seguir en Internet el Sporting Cristal vs Alianza Lima, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.