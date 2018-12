Bengoechea: “Ojalá se cumpla lo que dijo Cúneo, que el equipo del cual es hincha el árbitro siempre gana”

Sigue el fuego cruzado entre Alianza Lima y Sporting Cristal tras la primera final del campeonato peruano. Esta vez el técnico ‘íntimo’, Pablo Bengoechea respondió al presidente ‘rimense’, Federico Cúneo tras decir que Víctor Hugo Carrillo es hincha ‘blanquiazul’ y la balanza se inclinaría en el arbitraje.

“Ojalá se cumpla lo que dijo Cúneo, porque dicen que el equipo del que es hincha Carrillo, ese equipo gana”, fueron algunas de las declaraciones de Pablo Bengoechea en rueda de prensa.

“Sin embargo, en defensa del comando técnico y futbolistas de Cristal, que es lo que más me interesa, creo que son un muy buen equipo que ha tenido una gran campaña durante toda la temporada. Ni ellos ni nosotros precisan de algún fallo arbitral para ser campeón; si alguien de Alianza sale a hablar de esa forma de los árbitros, yo estaría en total desacuerdo y lo haría público. No me gusta que se metan con personas de bien”, añadió el estratega uruguayo.

En otro momento de la conferencia, el DT de 53 años subrayó que el plantel de Alianza Lima ya pasó la página después de la goleada en casa y llegará con el ánimo al tope para el duelo del domingo.

“Nosotros estamos muy bien, sin ningún problema anímico y recuperándonos del esfuerzo físico que hicimos que fue muy grave. El plantel llega bien preparado, que es como se tiene que afrontar una final. Hemos soñado todo el año con jugarla y este domingo la tenemos, debemos hacer un buen encuentro sabiendo que el rival también está acá por sus propios méritos. Será difícil pero seguimos entusiasmados y con ilusión puesta en los próximos 90 minutos”, finalizó Pablo Bengoechea.