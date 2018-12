Carlos Zegarra estará en Lima 2019

Carlos Zegarra no se alejó nunca del judo. Y es que el deportista olímpico en los Juegos Beijing 2008, director de Capacitación del Instituto Peruano del Deporte y director deportivo de la Confederación Panamericana de Judo, confirmó que estará cerca del tatami durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, pues será delegado técnico.

¿Haber sido un deportista olímpico ayuda en la visión de apoyo a los deportistas?

Claro que sí. Uno llega a estos cargos de responsabilidad, independientemente de lo estudiado, con mayor sensibilidad para vivir experiencias y sentir a favor del deporte.

¿Qué opinas de la infraestructura deportiva con miras a Lima 2019?

Acá no solo se trata de la construcción de obras. El verdadero éxito se verá de acá a 10 años, de lo que seamos capaces de haber solventado de manera social la construcción. Cuántos se beneficiarán, los eventos que se organizarán y quiénes lo administran. No creo que haya algún elefante blanco. Nos falta infraestructura. No nos sobra nada.

Eres unos de los cinco directores de la Confederación Panamericana de Judo.

Es un honor como dirigente peruano. Represento deportivamente la reglamentación de la Federación Internacional de Judo en América. Voy a tener la honra de ser delegado técnico internacional en mi casa (Juegos Lima 2019) propuesto por la Federación Internacional. Me retiré temprano por temas personales y coyuntura, me hubiera gustado representar a mi país en el torneo de más importancia que se haya organizado acá.

¿Cómo se encuentra el desarrollo del judo en nuestro país?

El judo nacional está enfocado y abocado al desarrollo de Lima 2019, independientemente de clasificar a Tokio 2020. Están trabajando hace cinco años sostenidamente, pensando en un pronóstico de medallas en Lima. La idea es mejorar los niveles de combate y el aspecto técnico, dentro de lo deportivo. Hay un trabajo organizado, profesional. Esto no solo es voluntad, sino que hay un equipo multidisciplinario atrás de los atletas.