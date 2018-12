Maestri y Uribe tuvieron acalorada discusión por derrota de Alianza [VIDEO]

La imponente victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima en la primera final del fútbol peruano dejó algunas cosas para analizar. ¿Los blanquiaazules podrán forzar un tercer partido como lo dijo Pablo Bengoechea? En el programa deportivo de ‘Fox Sports Radio Perú’, Julio César Uribe y Flavio Mestri se enlazaron en una discusión tras las declaraciones del estratega uruguayo post partido.

Tras la derrota aliancista, el técnico 'íntimo' en rueda de prensa, se mostró convencido de ganarle a Sporting Cristal en el Estadio Nacional y así forzar una tercera final. En el panel del programa deportivo hubo discrepancias sobre estas declaraciones, el Diamante’ se mostró a favor, pero Maestri argumentó que Alianza Lima no le puede alcanzar porque no juega bien.

“Yo no coincido con lo que dice Bengoechea, porque para mi no jugué bien Alianza porque falló en las dos áreas. Le hicieron muchos goles, no defendió bien, ni fue contundente para atacar. ¿A eso es jugar bien al fútbol?”, apuntó primero el ex Alianza Lima y Sporting Cristal, Falvio Mestri. Segundos después, su compañero en el panel deportivo, Julinho aumentó: “Hoy para Alianza, la pelota no entró”.

Luego, Julio César Uribe intervino en la conversación y contradijo la crítica de Flavio Maestri. “Yo coincido con Pablo Bengoechea en todo lo que ha dicho y lo ha explicado muy bien, Para Falvio no es jugar bien y hay que respetar, pero Alianza ha generado ante un grande lo que no ha generado antes y le han generado poco. El grande al que le generan mucho, generó poco y ahí está la razón por la que siente confianza (Pablo Bengoechea) de poder revertir, pero Cristal puede plantear otros argumentos para el partido de vuelta”.

“Pero Alianza generó poco y le hicieron cuatro goles”, contestó automáticamente Flavio Maestri. “Porque es parte del juego, el fútbol no es perfecto”, replicó el ‘Diamante’.

El desenlace de esta historia se sabrá este domingo 16 de diciembre en el Estadio Nacional, cuando Sporting Cristal juegue de local y reciba a Alianza Lima.