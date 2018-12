¿Cristian Benavente le cierra la puerta al Anderlecht?

Para muchos, y posiblemente para él, Cristian Benavente está jugando la mejor temporada como profesional en el Sporting Charleroi, donde lleva anotados 9 goles y unas cuantas asistencias.

Sus actuaciones ha despertado el interés de equipos históricos de Bélgica, pero parece que Anderlecht es el que planea ir en serio por el 'Chaval'. Es mas, distintos medios informan que las negociaciones entre el club y el jugador estarían muy avanzadas.

No obstante, Cristian Benavente salió al frente y dijo no estar al tanto de lo que se viene hablando en la prensa del país europeo. "En estos momentos, debemos mantener la cabeza fría", comenzó diciendo el volante nacional para 'Het Laatste Nieuws'.

"No leo los periódicos y mucho menos sobre los periódicos en idioma holandés, no estoy consciente de este interés, y no es mi prioridad en este momento, veremos qué sucede", agregó Cristian Benavente, quien es habitual en Sporting Charleroi.

Sporting Charleroi actualmente se ubica en la séptima casilla de la Jupiler Pro League con 27 puntos y pelea por seguir escalando posiciones para meterse en zona de competiciones internacionales. La próxima jornada recibirá al Gent.