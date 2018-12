La supremacía del Real Madrid en el Balón de Oro con Luka Modric

La gala en el Grand Palais de París no solo consagró a Luka Modric como el Balón de Oro 2018, superando a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que dominaron el trofeo en la última década, sino que también dejó en claro que el Real Madrid es el club que mantiene la hegemonía en este premio entregado por la revista France Football.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, subió al escenario para felicitar al volante croata y fue justo cuando una imagen fue proyectada donde se reflejó la grandeza del cuadro merengue, ya que 10 de los ganadores han pasado por el equipo español.

Raymond Kopa, Alfredo Di Stéfano, Zinedine Zidane, Luís Figo, Michael Owen, Ronaldo Nazario, Fabio Cannavaro, Kaká, Cristiano Ronaldo y Luka Modric. De ellos, siete levantaron el trofeo vistiendo de blanco: Kopa, Di Stéfano, Figo, Ronaldo, Cannavaro, Cristiano Ronaldo y el croata. Con esos números, el Madrid supera al Barcelona, la Juventus y el Milan, con seis cada uno.

Florentino Pérez saca pecho por la historia que tiene el trofeo con su club. "Lo he dicho modestamente porque no me gusta presumir pero el Real Madrid ha tenido a lo largo de su historia diez jugadores que han sido Balón de Oro y 17 en total, por tanto este premio está en el ADN del Real Madrid. Como ya he dicho existe una bonita historia de amor que espero que continúe muchos años".

Además, también se mostró emocionado por lo logrado por Luka Modric. "Estoy encantado de que Modric haya ganado el Balón de Oro es un reconocimiento de todo el mundo del fútbol porque lo ha ganado todo y es muy difícil que este año alguien dude de que ha sido el mejor. Estoy muy satisfecho. Yo y todo el madridismo".