Balón de Oro 2018: el mundo del fútbol felicita a Luka Modric, menos ¿Cristiano Ronaldo?

Se acabó la supremacía Cristiano-Messi, luego que se conociera al nuevo ganador del Balón de Oro 2018. Luka Modric se quedó con la estatuilla dorada de manera holgada; tal y como apuntaban todos los medios internacionales en la previa.

Ante la victoria del mediocampista 'balcánico'; las redes sociales se llenaron de mensajes de todo tipo en los que el protagonista no podía ser otro que el popular 'poni', que recibió todo tipo de felicitaciones.

We are so very proud of Croatia's first Ballon d'Or winner ➡️ @lukamodric10 🏆🇭🇷



Congratulations, Luka!#TheYearOfLuka pic.twitter.com/gLoYGeihTj — HNS | CFF (@HNS_CFF) December 3, 2018

#BallonDor2018 winner: Luka Modrić!#UCL winner 🥇

UEFA Men's Player of the Year🏆#UCL Midfielder of the Season 17/18 ✅#UCL Squad of the Season 17/18 ✅

The Best FIFA Men's Player🏆

World Cup Golden Ball🏆

World Cup Dream Team ✅

FIFPro World XI ✅

🇭🇷Player of the Year ✅ pic.twitter.com/dPg0HSOtPk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 3, 2018

El 2018 de Luka Modric...



— Champions League

— Finalista del Mundial

— Mejor Jugador del Mundial

— The Best

— Balón de Oro



Memorable. 👏 — LaLiga (@LaLiga) December 3, 2018

El futbolista croata se impuso al astro portugués, Cristiano Ronaldo (Juventus de Turín) y al jugador francés, Antoine Griezmann (Atlético Madrid).

De esta manera, el jugador del Real Madrid cierra un año inolvidable en el que ha ganado la Champions League y ha llevado a su país hasta la final de la Copa del Mundo 2018.

Asimismo, también se ha llevado galardones como al mejor jugador de Europa que otorga la UEFA, el 'The Best' que entrega la FIFA y el premio al mejor jugador del año; con el que fue galardonado hace unos días por la IFFHS (La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol).

Recordar también el premio al mejor jugador del Mundial pasado, donde llegó a la final con Croacia que acabó perdiendo ante Francia.

Congratulations on winning the Ballon d’Or my friend. Well deserved after such a great year 👏🏼 @lukamodric10 pic.twitter.com/MxKZyvMv2a — Gareth Bale (@GarethBale11) December 3, 2018

Great ending of a great year for a great player! Golden in every way @lukamodric10 🏆🇭🇷 #BallonDor2018 pic.twitter.com/NCMsVsEJ1h — Mateo Kovačić (@Mateo_Kova23) December 3, 2018