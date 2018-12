Lionel Messi quedó fuera del podio del Balón de Oro 2018

Lionel Messi se quedará con las ganas de llevarse el Balón de Oro 2018. La revista France Football sorprendió a todo el mundo al otorgarle el quinto puesto de la clasificación de la nómina que fue develada en la cuenta oficial de Twitter. El capitán del Barcelona se ubica por delante del egipcio Mohamed Salah y el francés Raphaël Varane.

Se trata de la peor clasificación del jugador del FC Barcelona desde 2006, el último año en el que no apareció en el podio del premio. El delantero de 31 años no tuvo una gran temporada, debido a que no pudo concluir el objetivo de la UEFA Champions League con el Barcelona, puesto que, quedó eliminado en cuartos de final por la Roma ni ganar el Mundial con Argentina en Rusia 2018, donde se quedó en octavos tras caer con Francia, la campeona del mundo.

La Liga Santander y la Copa de Rey no fueron suficientes para los organizadores y Lionel Messi i quedó ni en el top 3. Los tres finalistas fueron Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann. Sin embargo, el croata se impuso al portugués y al francés y ganó su primer Balón de Oro 2018.

Además, el mediocampista del Real Madrid le puso fin a una serie de diez títulos consecutivos conseguidos, a partes iguales, por el Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que abandonó el Madrid para fichar por el Juventus de Turín.