Universitario se quedó sin Copa Sudamericana y las redes explotaron con los divertidos memes [FOTOS]

Universitario de Deportes logró vencer 2-0 a Comerciantes Unidos, pero no le alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana 2019. Los 'cremas' no dependían de ellos mismo y tenían que esperar a que Alianza Lima derrote a Binacional, sin embargo este resultado no se dio. Tras esto las redes sociales no perdonaron con los hilarantes memes.

Los dirigidos por Nicolás Córdova fueron eficientes de cara al arco rival con el ya descendido Comerciantes Unidos. El delantero argentino Germán Denis abrió el marcador desde los doce pasos a los 50'. Ocho minutos después Jersson Vásquez estiraría la diferencia con un remate de volea.

Si bien esta alegría se presentaba en el Estadio Nacional, el cuadro 'merengue' tenía que estar atento a lo que sucedía en el Estadio 25 de noviembre, donde Deportivo Binacional le volteó el partido a Alianza Lima. Este resultado terminó derrumbando las esperanzas de los de Ate de meterse en la Copa Sudamericana. En Facebook aprovecharon este momento para tomarlo con ironía y se viralizaron los memes.