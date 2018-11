Sebastian Vettel:"Fernando Alonso regresará a la Fórmula 1"

El momento del adiós está cerca de llegar. Este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi,Fernando Alonso se despide de la Fórmula 1. Una competencia que lo vio crecer y consolidarse como uno de los mejores pilotos de la F1. Aunque, el asturiano no sabe si está despedida es para siempre, Sebastian Vettel comentó -irónicamente- que el español regresará para 2020.

El alemán confía que Alonso regresará a la Fórmula 1."¿Qué ha dicho Alonso? ¿Que no se sabe? (risas) Bueno (risas de nuevo), adiós por ahora, pero no estoy seguro de que no vaya a volver", expresó.

El integrante de la ‘Scuderia Ferrari‘ comentó que fue extraño no ver al asturiano peleando por el Mundial.”Obviamente durante los últimos años se le ha echado de menos en la parte de arriba. Tuve buenas batallas con él. Es una pena que todo se acabe así, pero le deseo lo mejor en su futuro”.

Por otra parte, Flavio Briatore,director deportivo del equipo Renault, no dudó en comparar a Fernando Alonso con Cristiano Ronaldo.”Como Fernando, Cristiano dispara el nivel al equipo. Es un competidor total, muy trabajador. El Madrid le echa de menos. El Real sin él es como la Fórmula 1 sin Alonso”.