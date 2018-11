Hijo de Ricardo Gareca: "El gol de Farfán es el que más he gritado en mi vida"

La selección peruana, desde que recuperó su estilo de juego para clasificar a la Copa del Mundo, no solamente ha recibido el apoyo los hinchas peruanos, sino también de extranjeros, como es el caso del hijo de Ricardo Gareca.

En una entrevista con Movistar Deportes —que fue colgado en Twitter—, Milton Gareca rememoró el partido que tuvo la selección peruana ante su similar de Nueva Zelanda en busca del último boleto al Mundial Rusia 2018. El heredero del ‘Tigre’ afirmó que el gol anotado por Jefferson Farfán fue el que más gritó en su vida.

“No creo que haya algún peruano que haya gritado el gol más que yo. Es seguro que es gol que más he gritado en mi vida, aparte porque fue una cuestión de sentimiento. Fue una mezcla de grito con llanto”, manifestó el hijo de Ricardo Gareca a Movistar Deportes.

“Yo grité el gol e inmediatamente estaba llorando. Mi papá se comparta de una manera ante las cámaras, pero por dentro es muy sentimental. Mi familia y yo estamos muy agradecidos con todo el cariño que no han brindado”, agregó.

Milton Gareca, de 30 años, vivió muy de cerca el camino de la selección peruana para clasificar a un Mundial después de 36 años. Incluso, estuvo con toda la familia en el Estadio Nacional en el partido decisivo contra Nueva Zelanda.

Tras llegar a la máximo fiesta del fútbol, el hijo de Ricardo Gareca fue voceada para que sea uno de sus asistentes en la selección peruana, situación que el ‘Tigre’ descartó en su momento.

Mis hijos siempre tienen las puertas abiertas, para trabajar conmigo. Pero tienen que estar preparados. No por el hecho de que se me ocurra, pueden venir así nada más. En la medida que yo crea que ya está preparado para este desafío (no solo en Perú), puede que tengan una participación conmigo. Es un sueño”, señaló Ricardo Gareca a El Bocón hace unos meses.