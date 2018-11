Cristian Benavente: ¿Es un jugador de selección o de club? [OPINIÓN]

Es uno de los jugadores más pedidos por los hinchas. Por redes sociales es tendencia, se ha vuelto en tema de conversación -unos a favor y otros en contra- y parece que la oportunidad de oro ha llegado. Cristian Benavente será titular hoy cuando la selección peruana enfrente a Costa Rica en el último amistoso de la 'Bicolor' del año donde tendrá que demostrar el buen nivel que muestra en el Sporting Charleroi de Bélgica.

El 'Chaval', con 24 años, se ha consolidado en su club, tiene seis goles en la temporada actual y es titular fijo para Felice Mazzu. Es polifuncional, por lo que lo han utilizado como enganche y también como extremo por los costados. Tiene gol pero también asiste, juega en equipo. Algo que todavía no ha terminado de cuajar con la selección peruana, una actuación sólida. Ante Ecuador entró en el segundo tiempo pero tocó pocas veces la pelota y tuvo poca influencia en el juego. Empezó como '10' pero por momentos se tiró por los costados para no ser referenciado.

En marzo, su nombre llamó la atención en la lista de Ricardo Gareca para los amistosos previos al Mundial ante Croacia e Islandia. Entró en los dos en el complemento pero le costó asociarse y entrar en un esquema ya cuajado. El 'Tigre' no lo convocó para Rusia 2018 pero no le cerró las puertas. Sabe que necesita variantes para el futuro. Después de no poder estar por un llamado que rechazó su club por extemporáneo y luego quedar fuera por lesión, Benavente tiene la oportunidad de empezar a ganarse un lugar.

El 'Chaval' tiene talento que puede ser explotado en la selección. Algunos dirán que la camiseta le queda grande, que la presión le juega en contra, pero lo cierto es que en el 2013, por eliminatorias y en su debut en un duelo oficial, tuvo minutos muy buenos ante Argentina en Buenos Aires. Casi anota un gol tras una gran jugada individual, siempre se mostró, regaló algunos lujos y la expectativa era alta.

El año siguiente fue de transición con Pablo Bengoechea para la selección peruana y Benavente jugó algunos partidos. En el 2015 llega Ricardo Gareca que lo llama para el amistoso ante Venezuela y juega 20 minutos. Aún en el Real Madrid Castilla, el comando técnico de la selección le pide que dé el salto a otro club. Fuera de la lista de la Copa América de Chile donde Perú consiguió la medalla de bronce, el 'Chaval' decide ir al MK Dons para buscar continuidad pero solo juega 5 partidos en seis meses, por lo que se va prestado al Charleroi.

Es convocado para la Copa América Centenario 2016 pero no tiene un rol protagónico. Solo juega ante Colombia en cuartos de final. Sus últimos partidos son ante Ecuador y Argentina ese año. Los dos como titular, aunque contra los albicelestes sale tras un primer tiempo donde no cumplió las funciones dispuestas. Tenía que jugar como volante por derecha y siempre iba hacia el medio, su posición natural.

En el 2017, año en el que Perú permanece invicto y logra la clasificación, Benavente no estuvo en la lista pero su buen momento en el Charleroi hacía que su nombre salte en las conferencias o entrevistas. El 'Chaval' era un tema complejo. Pedido por hinchas y algunos periodistas, vuelve este año en los amistosos previos al Mundial pero no cumple con las expectativas. Seguro que ni con las de él mismo. Entrar en un equipo ya consolidado era una tarea titánica.

Ahora es diferente, Benavente puede ganarse la confianza de Gareca, aunque todo dependerá de su rendimiento y de adaptarse a una idea de juego ya establecida, tratando de ganar protagonismo. Excluido Christian Cueva, es el momento del otro Cristian. El 'Chaval' llega maduro, con continuidad y goles. Solo tendrá que quitarse la presión (propia) para poder deslumbrar como lo hace en su club.

¿Hay jugadores de club y de selección? Seguro que sí pero también que funcionan en los dos ámbitos. Benavente apunta a estar en este grupo pero para eso la realidad tiene que superar la expectativa. En sus pies está la respuesta.