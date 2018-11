Venezuela vs Irán EN VIVO ONLINE: chocan por amistoso Fecha FIFA 2018

VER EN VIVO | Venezuela vs Irán chocan este martes 20 de noviembre por amistoso Fecha FIFA 2018 Hamad bin Khalifa Stadium de Dubái. El partido está programado desde las 10:00 a.m. (hora peruana), 11:00 a.m (hora venezolana) y será transmitido vía TLT Venezuela. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del duelo a tráves de Larepublica.pe.

El partido será una gran oportunidad para que el seleccionador Rafael Dudamel pruebe otros jugadores tras el empate 1-1 contra Japón con tanto de penal de Tomás Rincón. La ‘Vinotinto’ contará con el regreso del portero titular Wilker Fariñez quien no estuvo ante los japoneses.

La selección de Venezuela finalizará la última etapa del 2018 con seis encuentros jugados tras haber enfrentado la anterior fecha FIFA de octubre a la selección vasca y Emiratos Árabes Unidos, mientras que en septiembre jugó ante Colombia y Panamá. Los sudamericanos cerrarán la temporada con un saldo de dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Mientras que la selección de Irán llega de ganar por 1-0 a Trinidad y Tobago con tanto de Ansarifard. El equipo de Carlos Queiroz lleva tres triunfos consecutivos después de su participación en el Mundial Rusia 2018 donde quedaron eliminados en la fase de grupos.

Con el enfrentamiento ante Venezuela, Irán terminará su preparación de cara a su participación en la Copa Asia 2019 que albergará Emiratos Árabes Unidos. Los iraníes comparten el Grupo D con Irak, Vietnam y Yemen.

Venezuela vs Irán: último enfrentamiento entre ambos

La última vez que se enfrentaron Venezuela vs Irán fue el 13 de noviembre del 2017 en Holanda. El duelo quedó 1-0 a favor de los asiáticos con gol de Jahankbakhsh.

Venezuela vs Irán EN VIVO ONLINE: horarios del partido

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 11:00 a.m

México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York), Puerto Rico, Venezuela, Paraguay y Bolivia: 12:00 p.m. Argentina, Uruguay, Brasil y Chile: 1:00 p.m.

España e Italia: 5:00 p.m.

Canal para ver el Venezuela vs Irán EN VIVO ONLINE por amistoso Fecha FIFA 2018

TLT Venezuela

DirecTV

Venezuela vs Irán EN VIVO ONLINE | Alineaciones confirmadas por amistoso Fecha FIFA 2018

Venezuela: Fariñez; Rosales, Chancellor, Ferraresi, Del Pino; Rincón, Moreno, Murillo, Herrera, Machís y Rondón.

Irán: Hosseini; Ghafouri, Hajsafi, Nourollahi, Kanani; Shojaei, Cheshmi, Torabi, Reazaei, Amiri y Ansarifard.

