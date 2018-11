Julio Cesar Uribe acusó a Alianza Lima de ganarle con trampa la Copa del Inca 2014 [VIDEO]

Una nueva polémica se armó en el programa Fox Sports Radio Perú. Julio César Uribe recordó un ingrato episodio en su carrera cuando la Universidad San Martín, equipo que dirigía en ese entonces, perdió la final de la Copa del Inca 2014 ante Alianza Lima por penales.

El panel estaba discutiendo la continuidad de Pablo Bengoechea en el club íntimo cuando Peter Arévalo comparó la situación del DT. charrúa con la vivida por Guillermo Sanguinetti en el 2014, que también ganó un título con Alianza. Fue en ese momento cuando Uribe se sulfuró y desconoció el título logrado por 'el topo'.

"¿Qué año campeonó Sanguinetti? ¿La ganó Alianza? ¿Con la expulsión de Perea inmerecida? Eso no es una excusa, revisa la imagen. 15 minutos íbamos ganando 2-0 con un baile y en el minuto 33 expulsan a Perea por proteger una acción. Carrillo lo expulsa. ¿Campeonó?", aseguró.

'El diamante' no terminó ahí, le pidió a la producción que pongan el video del partido, además fue más allá al indicar que el triunfo de Alianza fue con trampa.

"¿Campeonó de manera justa? Si tú me ganas de manera correcta, yo te saludo y te felicito, con trampa no, yo no puedo estar de acuerdo con la trampa, jamás", expresó.

La respuesta de Peter Arévalo fue que el mayor error de Uribe fue que sacó del campo a Johnnier Montaño para el ingreso de Raziel García a lo que Uribe contestó que el cambio fue por cansancio del colombiano.

Para cerrar la discusión, Matías Brivio le preguntó a Uribe quién salió campeón a lo que el esxeleccionado nacional solo respondió con un conciso "yo no recuerdo".