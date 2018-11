WWE Crown Jewel 2018: DX venció al equipo de The Undertaker y Kane [VIDEO]

El WWE Crown Jewel 2018 terminó con una rivalidades más legendarias en la historia de la empresa de lucha libre. D-Generation X (conformado por Triple H y Shawn Michaels) se impuso sobre los 'Hermanos de la Destrucción' (The Undertaker y Kane) y cerró con broche de oro el evento realizado en Arabia Saudita.

La victoria de DX en la pelea estelar de Crown Jewel se produjo con dos movimientos muy conocidos para el universo de la WWE. Como se puede ver en el video, Shawn Michaels le propinó una tremenda patada "biónica" a Kane, quien había solo en el ring luego de que su hermano Undertaker saliera golpeado del ring segundos antes.

Luego de que HBK le sacara música a la quijada del enmascarado rojo, este se tambaleó hasta donde estaba nadie menos que Triple H. 'The Game' aprovechó la oportunidad y utilizó su conocida llave ("pedigree") para atacar a Kane y darle el triunfo a DX en el WWE Crown Jewel 2018.

