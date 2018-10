Ajedrez: Julio Granda derrota a Anatoli Kárpov y provoca la ira del maestro ruso

El ajedrecista peruano Julio Granda participó en un torneo en España y su actuación no ha pasado desapercibida para la prensa internacional. Y no es que una victoria ante el genio ruso Anatoli Kárpov no suscite la atención por sí sola, sino que la reacción del veterano campeón ante esta derrota fue igual de llamativa.

Anatoli Kárpov, ruso de 67 años, es una leyenda viviente del ajedrez. Durante toda una década (1975-1985) dominó la escena mundial del 'deporte ciencia' hasta que su compatriota Gari Kaspárov tomó su lugar.

Según informa 'El País' de España, Kárpov participó en un torneo llevado a cabo en Salamanca. En su primer enfrentamiento empató ante Miguel Santos, joven promesa del ajedrez español, pero fue su segundo encuentro el que desató toda su ira.

El rival del también parlamentario ruso fue el primer Gran Maestro Internacional de Perú, Julio Granda, de 51 años. El peruano parecía derrotado tras un error, sin embargo Kárpov no aprovecho la oportunidad y terminó por rendirse ante el crédito nacional.

Según el periodista especializado Leontxo García, su rabia al rendirse era tan grande que "a punto estuvo de no cumplir con el rito sagrado de estrechar la mano del vencedor".

"Pero se dio cuenta a tiempo, lo hizo con dignidad (saludar al ganador), mirando a los ojos del peruano, y se marchó raudo a rumiar su ira, sin cenar", se puede leer en la publicación ibérica.