Ronaldo responde y deja mal parado a Isco, quien minimizó su salida del Real Madrid [VIDEO]

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, volvió a 'Old Trafford' para enfrentar a su exequipo, Manchester United, por la tercera jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League.

En su llegada a Manchester, el ariete 'lusitano' decidió atender a los medios previo al encuentro de este martes; antes se dio un paseo por el estadio que lo vio brillar, recordando sus logros, para después ser el foco de atención en la rueda de prensa.

Muchos temas sobre la mesa esperaban al exReal Madrid; sin embargo, había una que tenía que ser respondida y era la de contestar a su excompañero de equipo en la escuadra 'merengue', Isco Alarcón, que en la mañana europea afirmó no echar de menos a 'CR7'.

"Nos lo ha preguntado toda la prensa. Yo echo de menos a Carvajal, a Bale, a todos los jugadores cuando faltan... No podemos buscar la solución fuera de este club, si no dentro porque hay muchas y muy buenas. No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí”, declaró Isco.

El portugués no dudó en responder al malagueño y atinó: "Tiene razón, no se puede llorar". Luego, Cristiano Ronaldo trató de disimular este incómodo momento al contestar por qué no pudo ganar el Premio Puskas.

"No estoy obsesionado con los premios individuales. He ganado mucho hasta ahora así que no es un problema. En estos últimos meses he disfrutado mucho, la adaptación va bien y estoy contento en Italia”, manifestó el 'luso'.