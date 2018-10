Fórmula 1: Lewis Hamilton quiere celebrar en México

A pesar de mantener la calma, Lewis Hamilton soñaba con ganar su quinto campeonato mundial en Estados Unidos. Pero una buena actuación de Kimi Räikkönen (primero) y Max Verstappen (segundo) lo obligaron a posponer la celebración para el Gran Premio México.

El británico reconoció que se divirtió compitiendo por el primer lugar con el piloto finlandés. “Fue una carrera realmente divertida por acercarme a Kimi y tener una batalla con él y con Max. Estuvo genial que estuviéramos luchando con Ferrari y Red Bull por posición y debe haber sido emocionante de ver”, expresó el conductor de Mercedes.

A pesar de quedar primero en la ‘pole’, Lewis no pudo mantener la posición y eso es algo que no debe suceder para las siguientes competiciones.“Por supuesto que estoy un poco decepcionado con nuestro ritmo por haber comenzado primero y terminar tercero, pero estoy agradecido por terminar finalizar por delante de Sebastian”, señaló.

Congrats to Kimi, he did a great job today out there. A huge thanks to the fans for always making this such a special place to race. We keep working and will push forward to the next one in Mexico #USGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/otpMJS0DhS