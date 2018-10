Más que tres puntos

Los problemas económicos han llegado a afectar al plantel de Sport Rosario –no cobran casi 3 meses–, a pesar de que hicieron lo posible porque no sea así. En la tabla acumulada, los de Huaraz están a solo un punto de la zona de descenso. Por ello es fundamental que hoy a las 5:45 p.m. hagan respetar su localía en el estadio Rosas Pampa y puedan vencer a San Martín.

Sin embargo, esa tarea no será nada sencilla porque los ‘Santos’ también necesitan sumar de a tres para librarse del peligro de la baja, pues están a solo tres unidades del penúltimo lugar.

Rosario apuesta por la velocidad y habilidad de Carlos Olascuaga y Juan Diego Gutiérrez. Por su parte, San Martín por su tridente ofensivo: Gary Correa, Jesús Chávez y su goleador Aké Loba. El árbitro del encuentro será Kevin Ortega.

Hay una parte del plantel huaracino que le ha dado un ultimátum a la dirigencia. Si no les cancelan un mes antes del partido, no se presentarían y jugarían juveniles y algunos de la reserva para no perder el duelo por walk over.

Más temprano, 3:30 p.m., Real Garcilaso, en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco, recibe a Unión Comercio. El juez es Miguel Santiváñez.❧