Presidente de la AFA reveló cuando se anunciará el nuevo entrenador de la Argentina

Unos meses más y la selección argentina ya tendrá entrenador oficial. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia habló con la prensa deportiva de su país sobre la llegada del nuevo entrenador de la 'albiceleste' y el desempeño del equipo en la minigira por Arabia Saudita.

Actualmente Lionel Scaloni ha tomado, de manera interina, las riendas de la selección argentina, juntó a él trabaja Pablo Aimar. Ellos llegan de entrenar la sub 20 de su país, y tomaron la responsabilidad de dirigir el combinado absoluto luego de la salida del 'Hombrecito'.

"No hemos hablado con ninguno, ni managers ni técnicos. Tenemos que ser respetuosos de Scaloni, Aimar y Samuel. Están haciendo un gran trabajo. la selección está en crecimiento", apuntó en un primer momento el mandamás de la AFA.

Cuando le abordaron sobre la campaña de la 'albiceleste' en la minigira por Arabia Saudita, donde cayeron ante Brasil, el 'Chiqui' Tapia dijo lo siguiente: "Tuvimos la posibilidad de ver a chicos que están evolucionando. Jugamos contra Brasil, la mejor selección de Sudamérica. Tuvimos orden, capacidad y ratos de contraataque".

Claudio Tapia es consciente que la selección argentina está en una etapa de transición donde están probando nuevos elementos. Destacó el trabajo de algunos seleccionados y subrayó que a fin de año se decidirá el nuevo técnico.

"Hay cinco o seis jugadores que antes no eran tenidos en cuenta. Antes del Mundial no los teníamos: Pezzella, Saravia, Bustos, Ascacíbar, Paredes, Battaglia. Hay muchas favorables que dan la posibilidad de crecer. El futuro no está tan lejos. Tenemos el patrimonio. Hay que seguir trabajando y a fin de año decidiremos", apuntó el presidente de la AFA.