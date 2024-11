Bayern Munich vs PSG: alineaciones confirmadas del duelo por la Champions League

Bayern Munich vs PSG se enfrentan EN VIVO este martes 26 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la quinta jornada de la UEFA Champions League 2024-2025. Este duelo se disputará en el Allianz Arena y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Bayern Munich vs PSG: alineaciones confirmadas

Estas serían las alineaciones del Bayern Munich vs PSG por la fase de grupos de la Champions League.

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Min-Jae, Davies, Kimmich, Palinha, Olise, Musiala, Gnabry y Kane. DT: Vincent Kompany

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Dembelé, Kolo Muani y Barcola. DT: Luis Enrique.

¿Qué canal transmitirá el Bayern Munich vs PSG?

En Sudamérica (excepto Argentina), el enfrentamiento entre Bayern Munich y PSG Roja será transmitido por la señal de ESPN 7 y Disney Plus. En territorio argentino, el partido será televisado por Fox Sports. En España, el encuentro se podrá ver a través del canal Movistar+ Liga de Campeones.

¿Cómo ver Bayern Munich vs PSG ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Munich vs PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs PSG?

El encuentro entre Bayern Munich vs PSG por la UEFA Champions League empezará a las 3.00 p. m. en territorio peruano. Revisa el horario de este duelo decisivo según tu zona geográfica.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Bayern Munich vs PSG: apuestas

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el encuentro entre Bayern Munich vs PSG.

CASAS DE APUESTAS BAYERN MÚNICH EMPATE PSG Betsson 1.58 4.75 5.15 Bet365 1.57 4.50 5.00 Betano 1.60 4.50 5.00 Coolbet 1.60 4.60 5.13

Bayern Munich vs PSG: previa

El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany viene de golear 3-0 al Ausburgo con un triplete de Harry Kane. Por otro lado, los dirigidos por el español Luis Enrique también superaron por 3-0 al Toulouse con goles de Joao Neves, Lucas Beraldo y Vítor Ferreira. Ambos clubes se encuentran en la cima de sus respectivas ligas con una ventaja de seis puntos.

En ese sentido, el entrenador del PSG expresó en una rueda de prensa que el rendimiento actual de su plantel no es suficiente para conquistar la Champions League. "Considero que en la Ligue 1 estamos obteniendo resultados acordes a nuestra calidad, pero en la Champions estamos lejos de nuestro potencial. No es coherente", mencionó.