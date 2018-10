Flavio Maestri critica a quienes comparan a Ruidíaz con Pizarro [VIDEO]

La aplastante victoria de la selección peruana sobre su similar de Chile dejó a todos conforme, sin embargo un sector de la hinchada y de la prensa apuntó sus críticas hacia el delantero Raul Ruidíaz quien falló dos goles en el primer tiempo del encuentro.

Si bien es cierto, el profesor Ricardo Gareca destacó el trabajo táctico de el exartillero de Universitario y le otorgó su confianza, no faltaron las voces de aquellos que ya lo están comparando con Claudio Pizarro, por su gran capacidad goleadora a nivel de clubes pero su bajo número de tantos en selección, apenas 4 en 32 partidos.

En ese sentido, Ruidíaz recibió el respaldo de un exfutbolista que sabe muy bien lo difícil que es ser '9' de la selección y recibir críticas cuando se tiene una mala racha, Flavio Maestri. El 'tanque', en el programa Fox Sports Radio Perú, defendió a Ruidíaz y criticó que se le compare con Claudio Pizarro.

"Hay que seguir alineándolo porque así se le da confianza, Raúl no hizo un mal partido. Acá hay una costumbre de seguir a los delanteros terrible, antes era Claudio, estaban pendientes de Claudio, de cuando anota, ahora veo los titulares con Ruidíaz, lo cargan al jugador de responsabilidad cuando no tiene responsabilidad. Ya no es Claudio, ahora es cuándo anota Ruidíaz, a mí me pasó", indicó.

El periodista Peter Arévalo, durante el debate, acotó que Ruidíaz aparece en las portadas de los diarios porque es la esperanza de gol, a lo que Maestri criticó que la prensa se avoque a un solo futbolista.

"Pero que salga (en las portadas) la selección, por qué sale un jugador determinado, yo no entiendo, le cargan los dados y después la gente le agarra antipatía a Ruidíaz porque a eso apuntan, no hay que cargarle los dados a un solo jugador, por favor, toda la vida lo mismo en este país. A ver si en Francia están molestos con Giroud y salieron campeones del mundo", sentenció visiblemente airado.

Finalmente, Maestri cuestionó que se le critique a Ruidíaz cuando Perú logró una victoria. "Perú ganó 3-0 y se enfocan en Ruidíaz, no entiendo, si hubieramos perdido lo hubieran matado", agregó.