Fórmula 1: Fernando Alonso y su futuro incierto

Fernando Alonso es una persona que le gusta andar con la agenda apretada, no le interesa pasar la noche en un aeropuerto con tal de cumplir con sus obligaciones. Pero en los últimos meses, el asturiano expresó su deseo de buscar nuevos retos profesionales y por ende indicó que dejará la Fórmula 1. “No es que ya no me guste la F1. Aún me encantan esos coches, pero si he decidido parar es porque mis sueños ahí ya los he cumplido”, señaló el bicampeón de la F1.

El piloto se despidió de su público japonés, con la tristeza de no poder celebrar con ellas un triunfo en la 6 horas de Fuji. “Hoy, que no teníamos el ritmo para la victoria, perdimos la carrera por mala suerte. Así que cuando seamos más rápidos, supongo que ganaremos”, señaló Alonso.

El bicampeón de la Fórmula 1 analizó su participación en el circuito de Fuji y señaló que no ganó por culta de su auto.”El coche no iba genial y sufrimos mucho con subviraje en las curvas rápidas. En el último sector tampoco íbamos muy bien”.

Fernando Alonso aún no decide sobre su futuro, por el momento la meta es seguir participando en diversas competencias y tratar de sumar victorias importantes.



Mega weekend again for the team! Congrats to car 7 today, very happy for the team, a perfect result at the home GP. 1-2 and we extend the advantages in the drivers and constructor championship. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #Toyota #wec #Fuji #japan 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Abof5MROwh