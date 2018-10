¡The Undertaker y Kane juntos de nuevo! Destrozaron a Triple H y Shawn Michaels en RAW [VIDEO]

¡Tremenda paliza! Monday Night RAW tenía planeado cerrar el programa con las palabras de Shawn Michaels previo al Super Show Down donde su amigo, Triple H, enfrentará a The Undertaker. Sin embargo, 'Los Hermanos de la Destrucción' tenían en mente un final distinto.

Cuando el 'Rompe Corazones' estaba sobre el cuadrilátero, apareció primero Kane -por sorpresa- y comenzó a atacarlo. Acto seguido, 'El Hombre Muerto' también hizo su ingreso, pero antes de castigar a Michaels apareció Triple H en su auxilio.

'The Game', por un momento, era el dominador en el ring, pero luego The Undertaker y Kane se unieron con una letal 'garra de ultratumba' para sus dos rivales, quienes quedaron tendidos.

Pero la cosa no acabó ahí, no. 'Taker', no contento con lo cometido, fue en busca -nuevamente- de Triple H y le aplicó su tan conocida y recordada 'tumba rompe cuellos'. Como era de esperarse, el público no dejaba de ovacionar a 'Los Hermanos de la Destrucción'.