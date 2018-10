Miguel Herrera: "El gol de ellos es un fuera de lugar más grande que una casa"

Luego del empate a uno entre América y Chivas de Guadalajara, en el estadio Azteca, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, Miguel Herrera, DT de 'Las Águilas', 'explotó' en los medios de comunicación al referirse sobre el primer gol del partido.

El 'Piojo' hizo hincapié en que el gol del 'Rebaño Sagrado' de Alan Pulido, venía de un fuera de juego previo de Van Rankin, quien fue el asistidor.

"El gol de ellos es un fuera de lugar más grande que una casa, lo que pasa que nadie lo dice. Ya lo revisamos más de 20 veces y por eso vengo con todas las de la ley. Acá hubo un equipo que intentó ganar, hubo uno, no dos, y ese fue el América", manifestó.

Posteriormente, continuó agregando que: "Cuando empatamos ellos empezaron a hacer tiempo y al final no logramos por las fallas que tenemos. Cuando la figura del rival es el portero, hay un equipo que intenta ganar el partido nada más, no hay más. Llegaron una vez y en fuera de lugar clarísimo, pero bueno, se lo dejamos a la comisión".

Finalmente, Miguel Herrera confesó no estar preocupado por la falta de efectividad que han venido mostrando sus dirigidos en los últimos encuentros de Liga MX y Copa MX.

"Me ocupa, pero quién es el equipo que más goles hace... podríamos tener 10 goles más, pero debemos ser certeros en los partidos para cerrarlos. Hoy se patea el penal y se acaba el partido, pero el equipo llegó; el rival cuenta, no es cualquiera, no he visto ninguno que le pase por encima como lo hicimos hoy", sentenció.