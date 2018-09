América vs Chivas: se pondrá a prueba el VAR en el Clásico Nacional

A horas de que el balón empiece a rodar en el Estadio Azteca para una nueva edición del América vs. Chivas se confirma la noticia de que en el Clásico Nacional se usará el VAR. Esta medida fue informada semanas atrás y este domingo se marcará un hito en la Liga MX al utilizarse el Video Arbitraje.

La noticia fue anunciada por el Presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio para la cadena ESPN donde mencionó que “será una prueba de fuego”.

Cabe resaltar que el VAR aún no podrá hacer ningún cambio de decisión ante una polémica en el desarrollo del América vs Chivas, ya que su uso será únicamente a modo de prueba con el fin de que vaya quedando listo para las primeras pruebas oficiales en unas semanas.

Brizio Carter, indicó que para realizar estas prácticas tuvieron que recurrir a la FIFA para que les facilitara el permiso. Ya con el visto bueno se realizaron los primeros ensayos en algunos partidos correspondientes a la sub 20.

“En todos los estadios d¿con Sub 20 hubo VAR y la FIFA nos dio permiso de hacer las pruebas ‘offline’ en el juego de este sábado de Cruz Azul porque la cancha no da para que se jueguen tantos partidos, pero nos dio permiso de hacerlo ‘offline’ y ya quedó certificado el Azteca”, declaró el Presidente de la Comisión.

El América vs. Chivas no será el único encuentro donde se utilice el VAR, así deslizó Brizio Carter. El uso del Video arbitraje también se utilizará en los encuentros del Atlas vs. Toluca; Pachuca vs. Cruz Azul y Pumas vs. Puebla. Asimismo el Presidente de la Comisión aseguró que habrá VAR en todos los partidos de las jornadas 13 y 14 de la Liga MX.