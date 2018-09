Bayern Munich vs. Hertha Berlin EN VIVO: partidazo por la fecha 6 de la Bundesliga

Bayern Munich vs. Hertha Berlin se enfrentan este viernes 28 de setiembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el Estadio Olímpico de Berlín a partir de la 1:30 p.m. (hora peruana). El encuentro corresponde a la jornada 6 de la Bundesliga y podrás seguirlo a través de las pantallas de Fox Sports 2, además todas las incidencias estarán ene el minuto a minuto de larepublica.pe.

El líder indiscutido de la Bundesliga se enfrenta a uno de sus más cercanos perseguidores en lo que será uno de los partidos más atractivos de la fecha. Bayern Munich encabeza la tabla con 13 puntos tras acumular 4 victorias y un empate, mientras que Hertha Berlin se ubica en la cuarta casilla con 10 unidades y con la posibilidad de igualar al equipo muniqués en la punta.

Ambos cuadros han recibido feroces críticas tras sus últimas actuaciones. Los dirigidos por Kovac igualaron en casa por 1 -1 ante un modesto Augsburgo y esta vez buscan lavarse la cara ante el equipo de la capital. Para este encuentro, Bayern no podrá contar con Leon Goretzka por una lesión al tobillo, su ausencia se suma a las de Kingsley Coman, Rafinha y Corentin Tolisso quienes también son bajas.

Por su parte, Hertha Berlin vienen de caer por 3-1 en su visita al Werder Bremen, primer traspié de 'La vieja dama' en esta temporada. El director técnico del Hertha, Pál Dárdai destacó la importancia de este cotejo. " Como atleta profesional, uno va a cada encuentro con el deseo de ganar, aunque hayan pocas probabilidades. Tenemos mucho respeto por el Bayern pero daremos todo lo que tenemos", declaró.

El historial entre ambos equipos es parejo, 3 empates en los últimos 3 enfrentamientos, por lo cual el partido es de pronóstico reservado.

🎙️ @paldardai:



"As a professional athlete, you go into every game with the desire to win, even if it's against all odds. We have a lot of respect for @FCBayernEN, but we will give them all we've got!"#hahohe #BSCFCB pic.twitter.com/Lqdh702dYa