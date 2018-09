Raikkonen: "No fue mi decisión irme de Ferrari"

El piloto de la Fórmula 1, Kimi Raikkonen sorprendió a todos el pasado jueves cuando reveló que ya no formará parte de Ferrari- legendaria escudería que lo ha acompañado a lo largo de su carrera- a partir de la próxima temporada. Al parecer, la dejar la marca italiana no habría sido decisión suya.

"Como he dicho en otras ocasiones, esto no depende de mí, no es mi decisión. Cualquier cosa excepto esto es mi decisión, pero este es el resultado. Al menos tenemos un resultado", desveló el piloto finlandés, quien conducirá un Sauber las dos próximas temporadas por decisión propia.

Sin embargo, las reacciones que generó esta inesperada noticia, Maurizio Arrivabene jefe de la ‘Scuderia’ afirmó que fue decisión suya dejar ir a Raikkonen como medida a largo plazo, además de explicar por qué han decidido reemplazar al campeón del 2007 por el joven Charles Leclerc.

“Cuando se toman algunas decisiones como esta, que están relacionadas con el piloto, no hay que mirar solo el compromiso a corto plazo sino también el compromiso a largo plazo. Un compromiso a largo plazo significa que no es solo para el próximo año, es para el futuro del equipo: cómo va a hacer crecer un talento joven y qué se espera de él para el futuro. Eso es muy simple. No es una decisión tomada por Homer Simpson; es una decisión tomada por mí, discutida con la dirección, que está tomando en consideración muchos, muchos factores”, explicó Arrivabene.

A pesar de haber tomado esta medida, Arrivabene confesó que esta no cambia el respeto que tiene por el piloto finés. “Esto no tiene nada que ver con el respeto que tengo por Kimi, es genial, como ser humano y piloto, pero si tienes que elegir, pensando en el futuro del equipo, creo que tomamos la decisión correcta para nosotros y para Kimi”, explica.