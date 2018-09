‘Canelo’ Álvarez y sus explosivas declaraciones contra Golovkin tras acusarlo de dopaje [VIDEO]

Este sábado se llevará a cabo la esperada pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin y hace unos días el boxeador mexicano desató la polémica tras algunas declaraciones en contra de su rival de turno. El popular ‘GGG’ días atrás había hecho lo mismo al acusar al pugilista azteca de dopaje, el kazajo llega con la misión de defender su cinturón de pesos medianos.

“Realmente todo lo que ha habido alrededor de la pelea, me ha motivado, y en mi mente me puse un objetivo y el sábado pienso cumplirlo y es una motivación muy grande, el sábado (mañana) voy a demostrar quién es mejor y lo voy hacer de manera contundente”, indicó el pugilista mexicano.

‘Canelo’ viene concentrando desde hace semanas y por su mente solo atraviesa la idea de ganar por la vía nocaut. “Me preparé para noquear y es el primer objetivo, desde el primer minuto voy a salir a buscar eso y ojalá se presente para que la gente lo disfrute y esté feliz, Es una gran cartelera, tenemos muy bueno boxeadores en esta cartelera, es algo que no se deben de perder, la estelar va a ser más emocionante que la primera, la gente la pidió y va a ser más emocionante que la primera”, resaltó ‘Canelo’ Álvarez.

Cuando le abordaron el tema de un posible dopaje citando lo dicho por ‘GGG’, el pugilista azteca fue directo al declarar.

“Creo que son palabras de Abel. No tiene los huevos suficientes Golovkin para él decir o pensarlo por su propia mente. Todo lo que dice lo dice por Abel. Me siento molesto por todo lo que han dicho, muchas estupideces y pretextos. Me siento molesto, pero utilicé esta molestia en el campamento para hacer un gran entrenamiento y pelea”, finalizó.