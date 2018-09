Vuelta a España 2018: Sigue EN VIVO las incidencias del recorrido

Inició la Vuelta a España 2018 (EN VIVO ONLINE). El pasado sábado 25 de agosto arrancó el recorrido del Tour Mundial de Ciclismo. El evento durará hasta el domingo 16 de septiembre, donde terminará el circuito en Madrid. En total, se recorrerán 3,254.7 kilómetros en 21 etapas.

Elia Viviani (Quick-Step Floors) ganó la etapa 3 de la Vuelta a España. El ciclista obtuvo el recorrido, conocido como ‘Alhaurín de la Torre’, en un tiempo de 4 horas, 48 minutos y 12 segundos. La competencia estuvo reñida, dado que en ese tiempo llegaron 112 participantes. En segundo lugar, quedó su compatriota Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), tercero quedó el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Este domingo, el español Alejandro Valverde (Movistar Team) ganó etapa 2 'Caminito del Rey'. El ciclista terminó el recorrido en 4 horas, 13 minutos y 1 segundo. El polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky) quedó en segundo lugar después de llegar a la final a pocos metros de distancia de Valverde. Tres minutos después, llegó el belga Laurens de Plus (Quick-Setp Floors), el holandés Wilco Kelderman (Team Sunweb) y el neozenlandés George Bennett (Team Lotto NL-Jumbo)

