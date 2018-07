Croacia y su emotivo gesto con los niños de Tailandia que estuvieron atrapados

Croacia se sigue ganando los aplausos del mundo. Resulta que este jueves, la Federación del Fútbol Croata (HNS), cuya selección se proclamó subcampeona del mundo en el Mundial de Rusia 2018, anunció que enviará doce camisetas del plantel finalista a los niños que estuvieron atrapados en una cueva en el norte de Tailandia.

La Federación de Croacia, en el comunicado que publicaron en su cuenta oficial de Twitter, mostraron su alegría por la recuperación de los pequeños futbolistas tailandeses y anunciaron el envío de las camisetas en señal de apoyo tras la difícil situación por la que pasaron las doce criaturas más su director técnico.

“La Federación croata del balompié envía 12 camisetas del equipo nacional a los jóvenes jugadores en Tailandia, quiénes fueron salvados en la reciente operación de rescate en la cueva”, se lee en la publicación que hicieron en Twitter.

🇭🇷 Croatian Football Federation sends 12 national team jerseys to young footballers in @FAThailand who were saved in the recent cave rescue operation. 🇹🇭#BeProud #Croatia #Family pic.twitter.com/Xc6PadgyvF