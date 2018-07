Joven asfixió a su hija de dos meses e intentó reanimarla con electricidad

Terrible. Un horrendo crimen ha remecido la ciudad de Arkansas, Estados Unidos esta semana luego de saberse que un padre asesinó a su hija solo porque no lo dejaba dormir.

Los hechos sucedieron el 11 de junio pasado en la ciudad de Van Buren cuando Tyler Buchanan de 19 años se encontraba en casa junto a su pequeña hija de nombre Paisley de apenas dos meses. El joven habría intentado conciliar el sueño, pero al no poder hacerlo por los constantes sollozos de la menor, entró en cólera y acercó el rostro de la ella a su hombro para lograr que la bebé se callara, según el testimonio que dio a la policía y que recoge el New York Post. Buchman también contó que él sabía que lo que hacía no era lo correcto.

El filicida inicialmente intentó ocultar su crimen aduciendo que se levantó en medio de la noche y al notar que su hija no respiraba fue a otra habitación a conseguir un cable para luego cortarlo e intentar reanimar el cuerpo de la niña con la corriente. Finalmente, ante las inconsistencias de sus declaraciones, confesó su crimen que lo cometió al promediar las 2 de la madrugada.

El detective Jonathan Wear indicó a la web Arkansas Democrat - Gazette que no había modo que Bunchanan oculte su autoría pues todo apuntaba a que la muerte de la infante era inducida.

“La evidencia nos muestra claramente que la bebé fue asfixiada por algunos instantes durante la noche”, recoge al mencionado portal.

Esta semana, Tyler Bunchat fue acusado por un tribunal de Arkansas y espera su condena, que podría ser la cadena perpetua o la pena de muerte, en la cárcel de Crawford.