El Congreso de la República cuenta con 130 legisladores desde 1993, año del autogolpe de Estado hecho por el condenado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori. Desde entonces, cada parlamentario recibe 14 sueldos anuales de S/ 15.600 (algo más de 4.000 dólares), además de otros gastos pagados “de representación”. Por ejemplo, cada parlamentario, de viajar —antes tendrá que ser aprobado por el Pleno— tendrá primas de S/ 7.617 (casi 2.000 dólares) para los gastos administrativos y S/ 2.530 (poco más de 650 dólares) para viáticos.

Hay, sin embargo, quienes enunciaron que su remuneración es muy poca por los recortes de impuestos y las mensuales cuotas partidarias. Una de las frases más anecdóticas es la enunciada por Milagros Jáuregui, congresista por Renovación Popular: “No es que uno entra al Congreso para tener un supersueldo. Hay profesionales que dejan literalmente de ganar un buen ingreso para estar (aquí)“.

En el siguiente artículo, conoce los argumentos a los que han recurrido los representantes en los últimos años para proponer, sin respaldo popular, que se les aumente el sueldo. La mayoría ha sido aliada del fujimorismo.

Caso Milagros Jáuregui (Renovación Popular)

Comenzamos con el más reciente. A inicios de febrero de 2022, la congresista Milagros Jáuregui, inscrita al partido del excandidato López Aliaga — quien en un mitin invocó la muerte del actual jefe de Estado, expresó su queja por el “bajo sueldo” que recibe.

”La gente cree que los congresistas tienen muchísimo dinero, pero no es así. Si bien es cierto nosotros recibimos un sueldo, de ese sueldo nos hacen muchos descuentos, se da un aporte al partido al que uno pertenece (…). Nosotros tenemos muchos gastos que hacer”, dijo en conversación con Zaira Arias en NacionalTV.

Jáuregui enumeró los servicios con los que no cuentan los legisladores (gasolina, auto, canasta navideña, chofer, etc.) para luego lanzar su propuesta de “sueldo digno”. ”Para todos los gastos que hace un congresista, te diría que sí (20.000 soles), porque es un cargo muy importante y es un cargo muy relacionado a la gente”, expresó.

Caso María Agüero (Perú Libre)

En setiembre de 2021, la congresista del partido del lápiz concedió una entrevista a Radio Yaraví. En la conversación con el medio radiofónico, dijo que el sueldo de S/ 15.600 no le alcanzaba.

Apeló entonces a que la vida en Lima Metropolitana, desde donde despacha, es “bien cara”. En ese sentido, enunció: “Si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión (…), a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba (como congresista)”.

Es decir, para María Agüero, el oficio parlamentario, al ser de alcance nacional, merece una remuneración a la altura del labor de los “padres de la patria“. Lo que no advierte la parlamentaria es que el 77% de encuestados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) no están de acuerdo con la tarea que ejerce el parlamento que integra .

Caso Leyla Chihuán (Fuerza Popular)

Las palabras de Leyla Chihuán son quizá las más anecdóticas. La exvoleibolista fue congresista de la República por Fuerza Popular durante el mandato que ejerció Ollanta Humala (2011-2016). En ese contexto, el núcleo fujimorista afrontó la investigación a su lideresa, Keiko Fujimori, por presuntamente haber ocultado un millón de dólares donados por Odebrecht. Años más tarde, en 2018, la prisión preventiva que pedía el juzgado procedió.

Pero entonces una conversación de Chihuán fue expuesta públicamente. Leyla dijo que el monto de 4.000 dólares que ganaba como parlamentaria “no le alcanzaba”.

Días más tarde, en una entrevista con Exitosa, la excongresista por Fuerza Popular dijo: ”Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. (…) En el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima, sino también en el interior del país”.

Caso Yesenia Ponce (Fuerza Popular)

La parlamentaria que perteneció a Fuerza Popular y que afirmó que perteneció a una organización criminal dijo en una presentación ante la Comisión de Ética Parlamentaria que el sueldo que ganaba en ese entonces era “muy poco”.

La citación tuvo que ver con una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Su exasesor Aldo Rodríguez denunció a Yesenia Ponce por adquirir una camioneta de 70.000 dólares. Entonces, Ponce utilizó el argumento de que gana “muy poco” para explicar que era imposible que haya gastado lo que se le adjudicó.

En ese sentido, enunció: “Tengo una cuenta mancomunada con mi esposo, donde le depositan el sueldo y donde hacemos los pagos de nuestros hijos. Sabemos que (para) nosotros como congresistas el sueldo es muy poco”.

Caso Hernando Guerra García (Fuerza Popular)

Durante el homenaje a Fernando Herrera, fallecido congresista de la República durante el 2021, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dio un breve discurso en el hall de los Pasos Perdidos, ubicado en la sede del Palacio Legislativo. El fujimorista dijo, entre otras cosas: “ Ya quisiéramos muchos congresistas tener el sueldo de un ministro (S/ 30.000) o un viceministro (S/ 28.000), tener movilidad y no tener que transportarse por vía terrestre o en los horarios que se le ocurre a cualquier línea aérea”. Estas palabras no guardaban relación con el reconocimiento a Herrera.

Caso Mercedes Aráoz (exvicepresidenta)

Recordada por ser la vicepresidenta que no renunció a su condición de titular frente al congreso golpista del 2016, Mercedes Aráoz también argumentó en favor de que le subieran el sueldo.

Aráoz dijo: “Lo que ha sucedido es que han pasado 15 años y no ha habido ningún ajuste respecto al costo de vida. Yo no tengo ninguna ambición de ganar mucho dinero, pero lo que puedo decir con certeza es que ha habido un aumento del costo de vida”.

Acto seguido, la política aseguró que un congresista mal pagado es la tentación para los lobbys. “Es la tentación para que alguien haga la trampa y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración”, añadió. En cualquier caso, un recurso débil de sustento.

Caso Mauricio Mulder (APRA)

En una conversación con radio Capital, Mauricio Mulder fue consultado por la idoneidad del sueldo que recibió en su etapa de congresista, a lo que contestó que no le alcanzaba. “Hasta este momento, estoy viviendo de mis ahorros”, dijo. Según su testimonio, “uno, en líquido, saca 9.000 soles, (pero) para el trabajo político que se hace, se acaba todo”.