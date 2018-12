Facebook: Ropa interior con la frase "estoy Chihuán" es la sensación para recibir el Año Nuevo

La congresista Leyla Chihuán vuelve a estar en boca de todos los usuarios de Facebook luego que se hiciera viral una serie de fotografías en las que se observa la nueva línea de ropa interior que se venderá en este Año Nuevo 2019. Resulta que las prendas amarillas ahora incluyen la popular frase "estoy chihuán".

Mediante diversos grupos de Facebook, los comerciantes están promocionando la ropa interior amarilla con frases como "estoy chihuán", "no quiero estar chihuán", "me oyes, me escuchas", las cuales fueron bastante utilizadas en el 2018.

De acuerdo con la publicación que se hizo en Facebook, cada una de estas prendas tiene el precio de 2 nuevos soles, mientras que la docena está alrededor de 15 nuevos soles.

"Promocionan por redes sociales la prenda interior para recibir el año nuevo 2019 ' con el mensaje estoy Chihuán lo que gano no me alcanza a solo 2 soles", se puede leer en la publicación que realizó un usuario de Facebook.

Todo apunta a que estas prendas amarillas estarán a la venta en los mercados más populares de Lima como Gamarra, Polvos Azules. Asimismo, podrías encontrarlo en el mercado de tu barrio, pero a un precio mayor.

Recordemos que la frase "estoy chihuán" se hizo popular en Perú luego que la congresista fujimorista Leyla Chihuán asegurara en una entrevista que el sueldo que recibe del Poder Legislativo no le alcanza para el ritmo de vida que tiene.

Esta publicación se hizo viral en Facebook: