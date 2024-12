Estos billeteros no cobrarán el Bono de la Lotería Nacional de Panamá 2024: qué necesitas para recibir el cheque

La Lotería Nacional de Panamá (LNBP) inició la entrega de más de 13.000 cheques en concepto de bonos, intereses y aguinaldo a los billeteros del país. Este beneficio, que se entrega de forma anual, llega en un contexto donde la competencia de la lotería electrónica y las dificultades económicas han afectado el desarrollo de la actividad. Sin embargo, no todos los que se dedican a este oficio podrán obtener este pago extraordinario, y aquí te indicamos por qué.

El proceso de entrega del bono de la LNB se realiza bajo normas claras y está destinado a los billeteros que cumplen con una serie de condiciones. Asimismo, es fundamental conocer los documentos a presentar de forma obligatoria para reclamar el dinero.

¿Quiénes no podrán cobrar el bono de la Lotería Nacional de Panamá 2024?

En primer lugar, los billeteros autorizados no estarán entre los beneficiarios del bono de la Lotería Nacional de Panamá, al igual que quienes no tengan libretas activas de los sorteos 'Miercolito' y 'Dominical'. Además, es fundamental que no presenten morosidad en sus cuentas.

Aquellos que no hayan cumplido con las obligaciones previas o que no tengan boletos activos al momento de la entrega estarán excluidos. Los detalles sobre la morosidad y las condiciones de las libretas activas son esenciales para evitar cualquier malentendido. Los billeteros deben revisar su situación antes de acudir a cobrar el bono.

Los billeteros de la Lotería Nacional de Panamá deben presentar su cédula de identidad y el recibo celeste del último sorteo. Foto: LNB Panamá

No obstante, existe una excepción para acceder a este beneficio: los billeteros que hayan realizado el depósito de garantía y retiren regularmente su asignación antes del 30 de junio de 2024 también podrán optar a recibir el bono, aunque no tengan la Orden de Asignación correspondiente.

Requisitos del bono de la Lotería Nacional de Panamá para billeteros

Para acceder al bono de la Lotería Nacional de Panamá, los billeteros deberán presentar algunos documentos clave. Uno de los principales es la presentación de la cédula de identificación personal al momento de retirar el cheque. Este documento es indispensable para verificar la identidad del beneficiario.

Otro requisito importante es que los billeteros deben presentar el recibo celeste de cancelación del último sorteo (comprobante de pago). Este documento es una prueba de que el billetero ha participado activamente en la venta de boletos y cumple con las condiciones necesarias para recibir el bono.

¿A qué hora y dónde cobrar el bono LNB 2024?

La Lotería Nacional de Panamá ha dispuesto varios lugares para que los billeteros puedan cobrar su bono LNB 2024. Los cheques se entregarán en el Auditorio de la sede principal de la LNBP, así como en las direcciones provinciales y agencias asignadas a cada billetero. La entrega se realiza de 8.00 a. m. a 2.00 p. m., lo que permite a los billeteros gestionar la entrega de los cheques en el horario más conveniente para ellos.

¿De cuánto es el Bono de la Lotería Nacional y hasta cuándo cobrarlo?

El 'Bono de la Lotería Nacional de Panamá' incluye no solo el pago de los intereses acumulados por la venta de boletos, sino también un pago extra correspondiente al aguinaldo, una práctica que se realiza cada año en la misma fecha. La cantidad exacta del bono puede variar dependiendo de la cantidad de boletos vendidos y otros factores, pero la Lotería Nacional de Panamá ha confirmado que se entregarán más de 13.000 cheques a los billeteros.

El periodo para cobrar el bono se extenderá desde el 3 hasta el 13 de diciembre de 2024. Es importante que los billeteros no dejen pasar esta fecha, ya que, una vez vencido el plazo, no podrán acceder al subsidio.