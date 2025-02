Pasajes gratis en Transmilenio para 800.000 ciudadanos en Bogotá, Colombia: consulta requisitos y cómo acceder al beneficio en febrero

El sistema de transporte público de Bogotá ha implementado una nueva política de subsidios para facilitar la movilidad de miles de ciudadanos. A partir de febrero de 2025, más de 800.000 personas recibirán pasajes gratis en Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Este beneficio reemplaza el esquema de tarifas diferenciales que estuvo vigente hasta enero.

La Alcaldía de Bogotá confirmó que la cantidad de pasajes gratuitos que recibirán los beneficiarios dependerá de su clasificación en el Sisbén, priorizando a personas en condición de vulnerabilidad, adultos mayores y ciudadanos con discapacidad. Además, los ciclistas también podrán obtener viajes gratuitos al utilizar los cicloparqueaderos del sistema.

¿Quiénes recibirán pasajes gratis en Transmilenio?

El beneficio de pasajes gratuitos en Transmilenio está dirigido a ciudadanos que pertenezcan a los grupos A, B, C y D del Sisbén, así como a aquellos sin registro en esta base de datos. Sin embargo, la cantidad de pasajes otorgados varía según la categoría y condiciones específicas de cada usuario.

Personas en el grupo A del Sisbén:

12 pasajes gratis mensuales si tienen discapacidad.

8 pasajes gratis mensuales si son adultos mayores.

7 pasajes gratis mensuales para quienes no están en estas categorías.

Personas en el grupo B del Sisbén:

11 pasajes gratis mensuales si tienen discapacidad.

6 pasajes gratis mensuales si son adultos mayores.

5 pasajes gratis mensuales para los demás beneficiarios.

Personas en el grupo C del Sisbén:

C1 a C9: 8 pasajes gratis mensuales si tienen discapacidad y 3 si son adultos mayores.

C10 a C18: 5 pasajes gratis mensuales si tienen discapacidad y 2 si son adultos mayores.

Personas en el grupo D del Sisbén:

2 pasajes gratis mensuales si tienen discapacidad.

1 pasaje gratis mensual si son adultos mayores.

Ciudadanos sin registro en el Sisbén:

1 pasaje gratis mensual, sin importar su condición.

Este beneficio busca garantizar el acceso al transporte público para quienes más lo necesitan, ofreciendo apoyo económico a miles de bogotanos.

Cómo obtener pasajes gratis en Transmilenio si usas bicicleta

Además de los beneficios otorgados a través del Sisbén, la Alcaldía de Bogotá ha implementado un incentivo para quienes utilicen la bicicleta como medio de transporte. Los usuarios que dejen su bicicleta en los cicloparqueaderos del sistema recibirán un pasaje gratis por cada 30 validaciones realizadas.

Pasos para acceder al beneficio para ciclistas

Registrar la bicicleta en el sistema de Transmilenio con cédula y tarjeta de propiedad. Utilizar los cicloparqueaderos oficiales disponibles en varias estaciones y portales. Realizar al menos 30 validaciones con la tarjeta Tu Llave en el sistema de transporte. Recibir automáticamente un pasaje gratis en la tarjeta Tu Llave.

Este programa busca fomentar el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad sostenible en Bogotá y reducir la congestión en el sistema de transporte público.

¿Cómo se activan los pasajes gratuitos en Transmilenio?

Los pasajes gratuitos serán cargados automáticamente en la tarjeta Tu Llave de cada beneficiario a partir del 1 de febrero de 2025. No es necesario realizar una inscripción adicional, ya que la distribución se hará con base en la información registrada en el Sisbén y el sistema de transporte.

Los usuarios podrán consultar si fueron beneficiados y la cantidad de pasajes asignados a través de:

Puntos de recarga y atención al usuario en estaciones de Transmilenio.

en estaciones de Transmilenio. Sitio web oficial de Transmilenio y la Alcaldía de Bogotá .

. Líneas de atención ciudadana habilitadas por el Distrito.

Es importante recordar que los pasajes gratuitos no son acumulables. Si un beneficiario no usa la totalidad de sus pasajes en el mes, estos no se transferirán al siguiente periodo.