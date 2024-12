¡Alerta en República Dominicana! Supérate advierte sobre página fraudulenta de revisión de Bono Navideño 2024

El Bono Navideño 2024 ya se encuentra disponible para su cobro en toda la República Dominicana. Este subsidio, diseñado para apoyar a miles de familias necesitadas durante las festividades de fin de año, otorga RD$1,500 a los beneficiarios mediante una tarjeta MasterCard.

Según el gobierno de Luis Abinader, el pago del Bono de Navidad 2024 continuará realizándose hasta mediados del próximo año. Ya se ha oficializado la fecha límite para solicitar este apoyo económico a través de un comunicado, pero desde hace unos días, se han avisado de problemas con una página fraudulenta, donde usuarios colocaban su cédula e información personal. En la siguiente nota, te explicamos que está pasando.

¿Qué está pasando con el Bono Navideño 2024?

Desde hace un par de días, se empezó a divulgar una presunta página fraudulenta que empezó a ser usada para robarle los datos a los ciudadanos dominicanos que intentaban comprobar que les tocaba el bono decembrino. Esa página, conocida como bonogob.org intentaba presentarse como la plataforma oficial para informar sobre los beneficiarios del bono navideño

El programa Supérate instó este miércoles a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales establecidos para realizar la verificación de los datos.

¿Cuáles son los canales oficiales para la verificación de datos del Bono Navideño?

En este contexto, se señaló que el portal oficial del Gobierno es:

Aún así, se tiene en cuenta que estos días empezó a presentar diversas fallas en el momento de intentar acceder. El objetivo de esta plataforma es permitir que los ciudadanos, al registrar sus datos, puedan verificar si son elegibles para recibir la ayuda económica del Gobierno, pero no siempre es correcta.

¿Quiénes son los beneficiados con el Bono Navideño 2024 en República Dominicana?

La directora general de Supérate, Gloria Reyes, aclaró que La Brisita Navideña se está entregando exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos, y que estos beneficiarios están clasificados en tres grupos: personas jubiladas, desempleadas y de bajos ingresos, además de hogares registrados en las categorías ICV-1 y ICV-2 en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).

Reyes enfatizó que el hecho de que una persona aparezca en la plataforma de consulta del Bono Navideño 2024 no garantiza que sea beneficiaria de este subsidio, como ocurrió con varias personalidades de la vida pública. Además, explicó que la plataforma de verificación utiliza la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) como filtro. Por lo tanto, si una persona no está cotizando, es decir, está desempleada, desocupada o jubilada, no puede ser filtrada y, por lo tanto, no califica para recibir La Brisita Navideña.

¿Qué es el Bono Navideño 2024 de República Dominicana?

El Bono Navideño es un subsidio de 1,500 pesos que el Gobierno de República Dominicana entrega cada diciembre para asistir a las familias en el financiamiento de la cena navideña. Este apoyo económico beneficiará a tres millones de ciudadanos y podrá ser utilizado hasta el 30 de junio de 2025.