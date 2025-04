¿Cómo USCIS ayudó a ICE a capturar a 133 inmigrantes indocumentados en Nueva York? Conoce los detalles de la operación

La reciente colaboración entre USCIS e ICE en Nueva York marca un precedente en las políticas de inmigración del país. Foto: Composición: LR / U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

En una reciente operación conjunta, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con la colaboración del USCIS, detuvo a 133 migrantes en Nueva York. La acción se llevó a cabo a través del Servicio de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS y genera controversia debido a las implicaciones legales y éticas de esta colaboración. Según informó la página Política de Illinois, la operación fue dirigida a extranjeros indocumentados que se encontraban en Estados Unidos sin la debida autorización, y se ejecutó con el fin de identificar y detener a personas con posibles vínculos con actividades ilegales o fraudes migratorios.

La cooperación entre USCIS e ICE ha sido una de las más discutidas en los últimos días, pues pone en evidencia la manera en que ambas agencias trabajan en conjunto para hacer cumplir las leyes migratorias. Esta no es la primera vez que ICE recurre al apoyo de otras agencias federales para llevar a cabo detenciones masivas. Sin embargo, lo que hace particular este caso es la implicación del USCIS, cuyo rol hasta ahora se había centrado en la verificación de información relacionada con solicitudes de visas y ciudadanía, y no en operativos de detención directa.

Operación conjunta en Nueva York: la implicación del USCIS

De acuerdo con el informe de Política de Illinois, la operación en Nueva York tuvo como objetivo identificar a aquellos extranjeros indocumentados que podrían estar involucrados en fraudes migratorios o que hubieran violado las leyes de inmigración. Para ello, el Servicio de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS jugó un papel crucial al proporcionar información clave sobre posibles irregularidades en las solicitudes de los migrantes.

El operativo respaldado por ICE fue diseñado para identificar a migrantes que no solo se encontraban de manera ilegal en el país, sino que también podrían haber falseado su información o documentación para obtener beneficios migratorios. ICE, como agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias, tiene la potestad de realizar este tipo de redadas y detenciones, pero el hecho de que USCIS participara activamente ha generado interrogantes sobre la extensión de sus responsabilidades en este tipo de operaciones.

Además, los migrantes detenidos durante la operación están siendo sometidos a un proceso de revisión por parte de las autoridades migratorias para determinar si existen fundamentos legales para su deportación. Algunos de los detenidos podrían enfrentar la expulsión inmediata, mientras que otros podrían tener la posibilidad de apelar las decisiones ante los tribunales de inmigración.

¿Qué clases de migrantes detiene y deporta el ICE en Estados Unidos?

ICE se encarga de la detención y deportación de migrantes que se encuentran en el país sin la debida autorización o que han violado las leyes migratorias. Sin embargo, su enfoque no solo recae en aquellos extranjeros indocumentados que cruzan la frontera ilegalmente, sino también en aquellos que se encuentran dentro de los Estados Unidos y que han cometido delitos graves o que han falsificado información en sus solicitudes de inmigración.

En este contexto, la cooperación con USCIS se vuelve esencial, ya que esta agencia tiene acceso a una gran cantidad de información sobre las solicitudes de extranjeros indocumentados que buscan regularizar su situación migratoria. Las detenciones realizadas en Nueva York se centraron en aquellos que, según las autoridades, representaban un riesgo para la seguridad nacional o estaban involucrados en actividades ilícitas relacionadas con la inmigración fraudulenta.

Además, ICE también realiza operativos para identificar a personas que hayan violado los términos de su visa o aquellos que hayan cometido delitos dentro del país. Las deportaciones no solo afectan a aquellos que están de manera ilegal en el país, sino también a aquellos cuya permanencia se considera irregular por diferentes razones, incluyendo el vencimiento de visas o la falsificación de documentos migratorios.